林襄勁敵脫了！美女特助泳衣「挖大愛心」 2萬粉絲暴動
運動實境節目《全明星運動會4》近日驚見一名超級正妹，在活動期間現身送飲料，結果網友挖出她身分，竟是彰化縣議長特助寧寧（趙采瑄），身高170公分、體重50公斤，不只擁有名模身材，私下還是電玩遊戲影片創作者，在臉書上擁有300多萬粉絲追蹤，她和黃隊經理林襄私下合影，超仙氣質不輸樂天女神，被喻為「根本是林襄勁敵」，寧寧昨（21）日曬出比基尼辣照，W型美胸渾圓飽滿，火辣程度讓網友快暴動！
寧寧在高雄網美咖啡廳享受日光浴，開心貼出3張辣照，笑說買了性感泳裝，在夏天的尾巴終於有機會拿出來曬曬，雖然已經是冬天，但南部氣候暖洋洋，不熱也不冷剛剛好。她戴著遮陽草帽猛擺姿勢，黑色繞頸交叉式泳裝支持起雄偉雙峰，形成微妙的W弧形曲線，纖細勻稱身材毫無贅肉，相當誘人 。
她的辣照一出，網友們都心動不已，吸引2.2萬粉絲按讚貼文，沒想到氣質優雅的外表之下，竟有如此魔鬼的身材，驚呼「太完美了，很漂亮了」、「好身型、白皙膚質，根本就是仙子下凡」、「只有你可以駕馭，寧寧穿特別好看」、「這泳衣配妳的身材也太漂亮」，寧寧受到眾人吹捧，又開心偷偷曬出一張坐在椅子上的美照犒賞粉絲。
因為《全明星運動會4》的驚鴻一瞥，讓寧寧瞬間暴紅，也吸引不少酸民留言，她透露心情難免受到影響，往好處想就是知名度變高，感謝粉絲為她發聲留言打氣，「別人怎麼說不重要，我們也不要活在過去，不管怎樣都要努力向前走」。