青年局時尚潮流派對 史哲：讓高雄成為南臺灣的時尚中心
高雄市政府青年局於萬豪酒店舉辦「高雄青年會會長交接暨企業家潮流派對」，副市長史哲在出席交接典禮時表示，這次潮流派對特別與高雄青年企業家協會會長交接儀式共同辦理，期盼藉由派對走秀活動，展示青年設計師豐沛的設計能力，高雄作為培育新銳時尚設計的核心，積極協助青年設計師與企業、產業接軌，讓高雄成為南臺灣的時尚中心。
高雄市政府青年局於萬豪酒店舉辦「高雄青年會會長交接暨企業家潮流派對」，其中青年企業家與模特兒共同展示歷屆「高雄時尚大賞」青年設計師之得獎作品，青年局局長張以理更化身時尚模特兒身穿王建凱設計師作品登台，活動帶來光影演出及DJ表演等豐富的五感體驗，透過時尚與文化交流，讓全台青年企業家認識高雄豐富的時尚創作力與青年設計力！
張以理表示，「高雄時尚大賞」提供青年設計師發光發熱的舞台，這次潮流派對時尚秀攜手歷屆時尚大賞獲獎設計師所設計之40套精彩作品，藉由20位專業模特兒與20位青年企業家一同攜手展演，展現青年設計師大膽創新的設計理念，未來也將持續培育時尚設計人才，精進高雄在時尚設計的精彩實力。
青年局強調，該局相當重視青年設計師的培育，挹注資源支持青年創意發想與行動實踐，並積極引介多元管道持續曝光，除了今日的派對走秀活動，今年度「高雄時尚大賞」也陸續推出一系列精彩活動，包含串聯特色品牌店家推出「新銳時尚週」，多家品牌及質感店家參與推出優惠折扣及好康活動來響應，用行動支持新銳設計師，培育時尚設計人才落地發展。