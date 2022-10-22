青年局時尚潮流派對　史哲：讓高雄成為南臺灣的時尚中心

高雄市政府青年局於萬豪酒店舉辦「高雄青年會會長交接暨企業家潮流派對」，

副市長史哲在出席交接典禮時表示，這次潮流派對特別與高雄青年企業家協會會長交接儀式共同辦理，期盼藉由派對走秀活動，展示青年設計師豐沛的設計能力，高雄作為培育新銳時尚設計的核心，積極協助青年設計師與企業、產業接軌，讓高雄成為南臺灣的時尚中心。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲副市長史哲、青年局局長張以理與得獎設計師及展演模特兒合影。（圖／高市府青年局提供）

高雄市政府青年局於萬豪酒店舉辦「高雄青年會會長交接暨企業家潮流派對」，其中青年企業家與模特兒共同展示歷屆「高雄時尚大賞」青年設計師之得獎作品，青年局局長張以理更化身時尚模特兒身穿王建凱設計師作品登台，活動帶來光影演出及 DJ 表演等豐富的五感體驗，透過時尚與文化交流，讓全台青年企業家認識高雄豐富的時尚創作力與青年設計力！

▲展演歷屆「高雄時尚大賞」之得獎作品，強調高雄的時尚創作力與青年設計力。（圖／高市府青年局提供）

張以理表示，「高雄時尚大賞」提供青年設計師發光發熱的舞台，這次潮流派對時尚秀攜手歷屆時尚大賞獲獎設計師所設計之 40 套精彩作品，藉由 20 位專業模特兒與 20 位青年企業家一同攜手展演，展現青年設計師大膽創新的設計理念，未來也將持續培育時尚設計人才，精進高雄在時尚設計的精彩實力。