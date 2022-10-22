國際細胞治療與再生醫學高峰會 揭示未來全球醫療趨勢

臺中榮民總醫院今日舉辦「2022國際細胞治療及再生醫學高峰會」，以及台中榮總「細胞治療及再生醫學中心」成立揭牌典禮，邀請衛生福利部石崇良次長、6位國際細胞治療與再生醫學界頂尖專家與會，分享不同疾病領域的再生醫學研究成果與實務經驗，現場及線上近千人一同見證臺中榮總對再生醫療的重視及積極發展的決心。

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臺中榮總成立「細胞治療與再生醫學中心」，今日由石崇良次長、陳適安院長、傅雲慶副院長、李政鴻副院長、吳杰亮副院長、江榮山主任、李冠德主任等人聯合揭牌啟用。石崇良次長表示，臺中榮總一向是最具研究量能的醫院，也是頂尖的醫學中心，對於政府政策不遺餘力支持。今天成立的台中榮總細胞治療中心，是陳適安院長特別從北部大學聘請國內細胞治療頂尖專家李冠德教授，從零到有建立而成，此一中心象徵臨床研究與實務給病人服務快速結合，未來將朝向產業化發展。

▲2022國際細胞治療與再生醫學高峰會今在台中榮總舉行，現場及線上上千人見證臺中榮總對再生醫療的重視及積極發展的決心。（圖／台中榮總提供）

石崇良次長在高峰會議說明世界再生醫療研發的里程碑，並以八仙塵爆為例，當時部分病人在日本技術協助下，運用自體人工皮膚層片，在有80%的燒傷面積下，仍達到了良好的治療效果；使大家認識到細胞再生醫療的重要性，並說明台灣再生醫療法規的發展歷程，與目前的再生醫療雙法管理條例。義大醫院杜元坤院長則從基礎醫學談到臨床醫學，運用人類鼻腔幹細胞之外泌體促進神經再生、軟骨幹細胞層片植入骨關節、iPSC與細胞外分泌體等技術，可見軟骨的再生，為民眾關節炎治療帶來新篇章。





國際著名心臟再生iPSC 心臟層片大師大阪大學澤芳樹教授，在會議中提到救命的iPSC心臟層片，可以大幅改善心肌病變病人的心臟功能與長期存活率，更是為心臟衰竭只能等待換心手術的病人帶來一線希望。日本最尖端的iPS細胞製造I-PEACE CDMO創辦人田邊 剛士博士蒞臨現場說明iPSC的發展，在未來醫療上的應用，包含異體的iPSC 產品化，終產品可分化成神經細胞、心臟細胞、T淋巴細胞，並說明該公司的新製程，可藥品化供應臨床治療使用。





臺中榮民總醫院細胞治療與再生醫學高峰會邀請的再生醫學頂尖專家，分享了內外科疾病治療、學術研究、尖端醫療技術及臨床治療經驗，共同展現了臺灣與日本在國際再生醫療生技的能力。



