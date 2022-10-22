樹立典範! 于長君打造「金牌運動經紀公司」

STARFiSH Agent星予運動經紀公司三週年，旗下選手表現出色，包括含剛從美國榮歸的浪花母女檔Kimberly陳美彤和Jocelyn陳宥蓁，攜手拿下World Wake Surf Championship 世界快艇衝浪錦標賽「Masters Women Surf」金牌與「Amateur Women Surf」銅牌。倍受矚目的健美好手李丁龍獲得全國總統盃健美健身錦標賽公開組銀牌！賽車美少女陳映瑜Betty也飆出好成績，站上凸台歡慶Singapore Grand Prix TSS GT賽第四名。讓STARFiSH Agent星予運動經紀獲得媒體讚許為「金牌運動經紀公司」。





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