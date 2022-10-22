樹立典範! 于長君打造「金牌運動經紀公司」

STARFiSH Agent星予運動經紀公司三週年，旗下選手表現出色，包括含剛從美國榮歸的浪花母女檔Kimberly陳美彤和Jocelyn陳宥蓁，攜手拿下World Wake Surf Championship 世界快艇衝浪錦標賽「Masters Women Surf」金牌與「Amateur Women Surf」銅牌。倍受矚目的健美好手李丁龍獲得全國總統盃健美健身錦標賽公開組銀牌！賽車美少女陳映瑜Betty也飆出好成績，站上凸台歡慶Singapore Grand Prix TSS GT賽第四名。讓STARFiSH Agent星予運動經紀獲得媒體讚許為「金牌運動經紀公司」。
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慶功宴上除了閃耀獎牌的尊榮光環之外，運動職人們也宣布接下來的新動態和新計畫。FEI國際馬術總會副會長黃啟芳Jack 11月中即將遠赴南非參加FEI國際馬術總會年會繼續連任，透過馬術運動為台灣拓展外交，執行長于長君也會隨同出席見證，並積極爭取2024國際馬術年會舉辦方。
滑冰姐妹花的姊姊陳禹含Fiona進入加拿大多倫多大學就讀後，也順利通過甄試入選滑冰校隊，持續努力朝夢想前進。妹妹陳禹璇Riona不僅在滑冰上精益求精，也參與舞蹈、排球、滑水等比賽表現亮眼，更拿下台灣盃國際滑水賽青少年男女混合組金牌，可謂是全方位才藝美少女運動員。
台灣賽車教父陳俊杉籌辦STS超級房車全國系列賽將於10月28日至30日舉辦最終站賽事，全球華人最年輕的劍道範士八段吳重山本週親訪日本慶祝友人接任日本劍道聯會長。
STARFiSH Agent星予運動經紀為全台首創將運動、時尚、藝術融合的運動經紀公司，旗下包含UFC傳奇名將Mike Swick、快艇衝浪女神Kimberly陳美彤、快艇衝浪美少女Jocelyn陳宥蓁、FEI國際馬術總會副會長黃啟芳Jack、台灣賽車教父陳俊杉、賽車美少女陳映瑜Betty、滑冰姐妹花陳禹含Fiona、陳禹璇Riona、全球華人最年輕劍道範士八段吳重山、劍道五段吳維德，以及聞名藝術界的日本塗鴉藝術大師Sense、日本知名插畫家米原千賀子、旅居德國的平面設計師林祈泰，還有2022年加入的強大生力軍—健美好手李丁龍與威士忌鎮長邱德夫。
STARFiSH Agent星予運動經紀每一位運動職人都是該領域的佼佼者，皆秉持著職人精神，努力不懈地精益求精。執行總監于長君認為，在這個網紅盛行的時代，年輕人不但追隨、仿效網紅、甚至想成為網紅，但于長君期許他一手打造的STARFiSH Agent星予運動經紀，擁有更深遠的影響力，透過運動職人的精神和態度，為現代年輕族群樹立典範。
除了讓運動職人們各自在專精的領域發光發熱之外，于長君也運用長年在業界累積的人脈和經驗，引領運動職人們跨界多方嘗試，甚至站上國際舞台！于長君表示，自從成立STARFiSH Agent星予運動經紀以來，想要加入的各方好手實在很多，但他嚴格把關：「我不順應潮流，而是尋找理念相同的夥伴，共創新潮流。」
率先出擊的是將與快艇衝浪女神Kimberly陳美彤，共同策辦的職場訓練營，跨界結合企業成長講座與潛能激發的滑水運動，透過量身規劃的企業講習和水上體驗，激發每個人內在強大的勇氣與執行力、拓展想像力，培訓出企業團隊的勇士精兵，也更凝聚並壯大團結力。