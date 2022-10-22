成為UBA超強隊　政大頒發冠軍戒、喊出三連霸

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政大雄鷹籃球隊首支紀錄片，片長約62分鐘。由隨隊攝影師阿剛拍攝剪輯，紀錄雄鷹成軍以來，宣言「五年內奪冠」遭受質疑，到以球技與成果打破質疑的英雄旅程。在108學年度被看好卻無緣四強，接著捲土重來，首度進軍小巨蛋就奪冠，以及今年在克服傷兵和內部問題狀況下，僅以11勇士完成衛冕挑戰的歷程。影片中也首度透露許多不為人知的球隊內部故事。(紀錄片預告網址https://youtu.be/HWHF_tSNBnA)
雄鷹隊領隊姜豐年和妻子陳怡樺看了紀錄片都熱淚盈眶。陳怡樺說，當時游艾喆疑似腦震盪，姜學長以保護球員第一的心情，也是出於他自己曾是球員的同理。她感謝教練團隊鍛鍊孩子的身心，對球員說，「你們的努力就是我們最大的激勵」。領隊姜豐年期許雄鷹團隊努力實現目標，「將冠軍旗掛滿政大體育館」。
政大校長李蔡彥看完紀錄片後表示，他很驕傲身為政大校長，姜學長創造了奇蹟也塑造典範，感謝眾多校友成為共同創造奇蹟的一份子。影片中看見雄鷹的團隊精神，也是政大校訓的體現，「Be Water是政大人文精神，期許政大學生像水一樣柔韌堅強。」他也說，政大正在籌備「運動產業與文化學士學位學程」，希望對運動產業有興趣的學生可以加入。
政大雄鷹會會長王文杰和雄鷹會學長姊數十人，今日也到場為雄鷹籃球隊加油，王文杰說，雄鷹會將一直陪著雄鷹隊，「不放手直到冠軍到手」
紀錄片首映後由姜豐年領隊一一為教練團與球員戴上冠軍戒指。以水鑽組成的雄鷹LOGO戴上象徵王者鑲嵌藍色鋯石的皇冠為主體，搭配著UBA 2022 CHAMPIONS NCCU的字樣，以及呼應前一顆冠軍戒的星辰，側面的BACK TO BACK CHAMP代表著二連霸，WE ARE ONE為全隊一體的口號，並將O作成半立體的籃球樣貌，戒指周圍有全隊所有球員的隊號，並在戒指底部刻上每一個人的名字。由多次與政大雄鷹合作的時裝品牌APUJAN擔任設計顧問，金屬品牌KANARI設計執行並鑄造，與英雄育樂一起推出這只冠軍戒指，象徵過去榮耀集結，具有獨特紀念意義，希望能成為球隊成員珍貴的回憶。
雄鷹隊年度新視覺「CROSS」今日也首度公布。OSOO設計師陳裕元表示，從視覺設計畫面中，可以看見大家一起從水晶鏡當中走出來，不只時時回顧個人，當然也追求團隊的持續突破。從層層鏡面中走出來，象徵放下各界看法，專注在讓自己變得更好，Let’s Cross！期許雄鷹團隊跨越界限，再創高峰！
P+執行長陳建州表示，大專籃球聯賽UBA的風潮帶動，政大雄鷹籃球隊扮演重要角色。P+聯盟未來也會一起為台灣籃球發展繼續努力。