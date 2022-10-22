雲廬社區長照機構今揭幕 提供樂齡生活的托老所

台中市已邁入老齡化社會，長照需求大，社團法人中華三陽堂至善行愛功德會理事長陳健弘先生，本諸回饋社會初衷，在大里區十九甲創辦雲廬長照機構，今天舉辦揭幕儀式，希望藉由休閒、健康促進延緩長輩老化失智，也提供子女喘息機會。

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揭幕式邀請關心社區的前副議長陳天汶出席致詞，大里區人口約21萬人，65歲以上有約2萬7千人，長照需求很大。看到議員、里長為了社區弱勢及長者的熱心服務，都是在地英雄。特別是長照機構能為在地回饋社會，值得敬佩。他鼓勵社區長輩前來參觀學習、體驗課程，相信雲廬會成為長輩新樂園。

陳健弘表示，政府推動老人健康照護不遺餘力，雲廬日照中心依照長輩需求規劃六個好玩課程，第一、開設手腦並用的樂齡感覺統合課程來延緩老化。第二、設立世界之窗類出國型態，每月介紹一個國家的景點資訊等。第三、法國香頌、餅乾等烘培製作，分享長輩食用。

▲雲廬社區長照機構今揭幕，規劃六大課程，是提供樂齡生活的托老所，希望讓子女有喘息機會。（圖／雲廬提供）

還有銀髮福祉美容，敷臉使精神與氣色容光煥發。第五、大齡餐廳服務是讓長輩做接待餐廳外場輪班，有重拾職場的感覺。第六、動腦神來麻將，不以金錢訂輸贏，受到長輩喜愛，現場四位8.90歲長輩立即摩拳擦掌，精神奕奕，看不出絲毫老化。

陳健弘表示，要過快樂有品質樂齡生活，就要儘快走向社區，接觸人群，找回自信。雲廬日照中心將結合社區資源、學校以「青銀共融」方式，提供65歲以上老人、50歲以上之身心障礙者失能、失智症者，55-64歲原住民完善的服務。

機構內部專業陣容堅強，包括感覺統合授課許老師，具有十餘年兒童感覺統合教育經驗，業務主任陳護理師也有四年照顧腦麻兒童特殊教育經歷，他們都要用對待兒童的愛心、細心、耐心，長期照顧長輩提供服務。