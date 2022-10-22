雲廬社區長照機構今揭幕 提供樂齡生活的托老所

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陳健弘表示，政府推動老人健康照護不遺餘力，雲廬日照中心依照長輩需求規劃六個好玩課程，第一、開設手腦並用的樂齡感覺統合課程來延緩老化。第二、設立世界之窗類出國型態，每月介紹一個國家的景點資訊等。第三、法國香頌、餅乾等烘培製作，分享長輩食用。
還有銀髮福祉美容，敷臉使精神與氣色容光煥發。第五、大齡餐廳服務是讓長輩做接待餐廳外場輪班，有重拾職場的感覺。第六、動腦神來麻將，不以金錢訂輸贏，受到長輩喜愛，現場四位8.90歲長輩立即摩拳擦掌，精神奕奕，看不出絲毫老化。
陳健弘表示，要過快樂有品質樂齡生活，就要儘快走向社區，接觸人群，找回自信。雲廬日照中心將結合社區資源、學校以「青銀共融」方式，提供65歲以上老人、50歲以上之身心障礙者失能、失智症者，55-64歲原住民完善的服務。
機構內部專業陣容堅強，包括感覺統合授課許老師，具有十餘年兒童感覺統合教育經驗，業務主任陳護理師也有四年照顧腦麻兒童特殊教育經歷，他們都要用對待兒童的愛心、細心、耐心，長期照顧長輩提供服務。
雲廬日照中心自10月起試營運，週一至週五08:30-16:30，可提供失能、失智長者白天照顧服務，專線電話 04-22770727。如有日間照顧服務需求，可先向中市長期照顧管理中心（04-25152888）提出申請，依核定的級別政府給予84％補助，自費16％，中低收入只繳5％-0％，以為政府美意，減輕家屬經濟負擔。