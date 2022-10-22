8度助攻拚台中逆轉勝　蔡英文教授上身、賴清德忘詞笑場

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先致詞的蔡英文不斷「老師上身」，她介紹完所有台上貴賓，突然說感謝今天有很多「小老」相挺，見大家反應不過來，便自揭謎底指「如果不是大老就是小老了，在場的年輕人都是小老，剛才沒舉手的現在都可以舉手了」，台上台下非常捧場的舉手搖旗，才頓悟她是在帶動氣氛。
蔡英文細數蔡其昌市長政見和在立法院、職棒總會長任內表現，她批評國民黨市長盧秀燕「沒有動工的還是沒有動工、沒有完工的依舊沒有完工」，接著說「教授做久了一定要總結一下，我現在要舉出支持蔡其昌的3個理由」，她指出蔡其昌具有說到做到的執行力、體貼市民的同理心、落實政策快速有效率，呼籲大家一起翻轉選舉、讓台中別再原地踏步，接著用台語連續問台下兩次「蔡其昌有拚莫？」
台下群眾激動喊「有」！蔡英文接著說：「你們喊甲足大聲足大聲，那麼回家做功課好不好？」群眾們聽到要做功課頓了一下，她問：「怎麼變小聲？現在老師要交待功課了，大家一起當蔡的分身、幫蔡拉票好不好？」台下才大聲喊「好」！她笑著問：「會去投蔡其昌的，舉手讓我看看好嗎？好！我看這裡沒有人敢舉手說不去的喔？」台下又是一片旗海飄揚。
接著上台的蔡其昌和賴清德，各自秀出無提詞即席演講的能耐，賴清德再次開啟敏感的「媽媽市長」話題，他說任何一位縣市長要讓縣市進步，一定需要全方位領導，當然需要媽媽般的愛心與對人的溫暖，更需要建築師規劃力、工程師執行、環保衛生等專業細緻才會進步，「我們在良性檢討，卻被說成在檢討自己的媽媽，哇！不知這道理從何說起。」他拜託大家用神聖選票終結一切爭論。
賴清德說，自己和蔡其昌是多年好友、對他非常了解，但講了「他出生在清水…」就忘詞，空氣突然變得安靜，一旁的蔡其昌忙著偷笑竟不救援，賴清德一臉尷尬，高舉的手停在半空中，彷彿被按下5秒鐘中止鍵，台下忍不住哈哈大笑，他終於想起忘掉的話，接著說「在這個靜宜大學教書、中興大學讀研究所，求學工作都在台中啦！」
蔡其昌則從美國選出甘迺迪總統，翻轉美國邁向多元包容的國家開始，演講「一張選票的力量」，他指4年前充滿寄託的選票，並沒換得台中人想要的發展、只換來停滯不前，盧秀燕的怠惰讓台中這片良田輸給其他城市。他邀請所有市民成為改變的一份子，讓政治不再被家族、派系勢力左右，讓所有鄉親光榮驕傲的講出「我是台中人」。