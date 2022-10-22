高雄是他一生唯一的選擇 陳其邁感動說很慶幸是高雄人
高雄市長陳其邁爭取連任「再拚四年」，今(22)日在鳳山成立競選總部，不到下午三點會場即湧入大批「邁迷」坐滿廣場，總統蔡英文也到場力挺。陳其邁看到現場近5萬市民相挺時，他感動的說「人的一生只有一次。」他很慶幸、很驕傲，也感到無比地感激。他很慶幸是一個高雄人，高雄是他一生唯一的選擇。」
高雄市長陳其邁力拼連任，以「再拚四年 高雄起飛」為訴求，陳其邁競選總部成立大會，其中，陳其邁競選總部名譽主委為前行政院長張俊雄、榮譽主委為立委管碧玲、主任委員是前代理市長許立明、總指揮為前內政部長余政憲、總幹事為趙天麟。
今天的活動由劉世芳、邱議瑩、李昆澤、趙天麟等四位立委擔綱活動主持人，活動一開始後，先安排大會開始先由啦啦隊、樂團登場表演，接著換支持18歲公民權學生代表演講，再交棒給高雄立委們大合唱台語歌曲「堅持」，陳其邁則於下午4點40分左右在大批支持者擁護下進場。
陳其邁表示，他兩年拚四年，讓城市競爭力成為六都第二名，高雄的美麗也讓大家見證。他說，高雄這兩年長遠的進步以及成果，都是市民朋友，以及他與市府團隊共同打拚而來，他要表達深深的謝意。
陳其邁也感謝所有鄉親，四年前給他機會反省、檢討，讓他可以珍惜剩下來的生命，可以全力奔跑、全力為高雄打拚，也能讓他更謙虛地傾聽民意。他要拜託大家，再給他四年的時間，一定會很努力認真跟大家打拚，讓高雄更進步、更繁榮。
最後，陳其邁也再次拜託，不是只有他選市長，還有議員要競選連任，爭取議會過半。他呼籲在場支持者給議會過半，讓市府好做事，高雄可以全力衝刺，「再拚四年，高雄起飛」。