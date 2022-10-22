超哈正妹店員！熊貓外送員天天「盯哨求愛」 跟騷法判刑
一名賴姓外送員，去年6月在新竹某間食堂取餐時，意外煞到女店員，為表達愛意，他便以1天2次的頻率，到店門口站哨，雖女店員多次拒絕，並強調自己有男友，但賴男仍不放棄，依然持續送禮物、寫信，甚至利用訂餐系統告白，事後女店員不堪其擾，報警提告，案經審理，法院依新上路的跟蹤騷擾罪，判處賴男2個月徒刑，這也是新法上路後，新竹首宗判刑案件。
據了解，賴男因接單，意外認識在食堂工作的正妹店員，不料從6/6起，賴男便展開瘋狂追求，每天固定於早上9點到10點之間出現在店家，晚上7時許正妹下班時，又會再現身盯哨。
除此之外，賴男還透過社群軟體FB、LINE、推特等，多次傳送表白訊息，儘管女店員明確表示自己有男友，且用出「不讀不回」的招數，但賴男仍不以為意，每天還是固定到店站崗；最終正妹店員報警求助，案經檢警調查後提起公訴，新竹地院日前依跟騷法判處賴男2個月有期徒刑，得易科罰金2萬元，全案可上訴。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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