蔡英文高雄站台　虧陳其邁常半夜打電話給她

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而這兩年來台灣挑戰很多，大家都努力一關過一關，蔡英文感謝大家一起拚，現在台灣國門也已經開放，最困難的日子已經走過去了，現在就是要拚經濟，讓台灣走向世界，她也感謝大家在上次公投投票的努力，高雄這一關如果守住，台灣就守得住，團結就不怕挑戰，
蔡英文表示，她對陳其邁很有信心，陳其邁說的到做得到，陳其邁說要兩年拚四年、說要讓高雄大進步，在中央有蔡英文和中央執政團隊，在高雄有陳其邁和高雄隊，一起努力讓高雄越來越好。
陳其邁對家鄉真的很用心，4年前陳其邁在中央做事，仍不忘幫助高雄，兩年前陳其邁當市長後更拚，亞洲新灣區已經開始運作，有越來越多企業來高雄投資，台積電也到高雄來蓋工廠，過去說高科技就想到新竹，現在也會想到高雄，日前美國前國務卿蓬佩奧也到高雄來，連國際友人都知道高雄的重要，陳其邁做好規劃，中央就給予支持，防疫高雄模式的成功，全台灣都看到高雄的進步，陳其邁是真正專業的市長。
蔡英文說，陳其邁的認真她可以掛保證，想到好的政策就四處找人討論，連總統都找來討論，她常接到陳其邁的電話，每次陳其邁一講就是講不完，「敢在半夜打電話給總統，其中一個就是陳其邁」，若是對高雄好的，中央一定會支持高雄，大家一起來拚。
蔡英文並提到18歲公民權，世界許多民主國家都已經有18歲公民權，台灣的民主要進步，大家就要一起來支持18歲公民權，11月26日，4號陳其邁一票、贊成18歲公民權一票。