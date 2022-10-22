臺中天津路服飾商圈20周年慶 結合購物節暖身好禮獎不完

台中天津路服飾商圈今天舉辦津艷集捷市集，首次攜手臺中捷運公司，將秋冬時裝走秀舞台，從天津路延伸至臺中捷運站內，由專業模特兒展示秋冬最新款流行服飾，吸引大批民眾佇足欣賞!活動當天除抽出天津路商圈周年慶，總價值30萬大獎外，更結合臺中購物節暖身活動抽獎，抽出70吋4K液晶電視2台，以及100組現金2000元等好禮。





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中市府經發局張峯源局長表示，市府為再造商圈新美學，讓民眾了解臺中有個時尚流行百搭的寶藏庫-天津路服飾商圈，呈現「時尚、百搭、流行」之全新印象，透過視覺意象重塑，媒合線上專業直播主、穿搭競賽活動、周年慶回饋活動，更首次於中清捷運站舉辦時尚服飾概念聯合展，以及於捷運站內進行走秀等創新設計內容，以系列活動方式綻放視覺饗宴，協助天津路服飾商圈產業從既有批發零售轉型跨足線上、線下消費市場，盼能吸引人潮回籠，再現天津路服飾商圈之榮景。





▲臺中天津路服飾商圈慶20周年，今天舉辦津艷集捷市集，由模特兒展示今年秋冬流行時尚。（圖／經發局提供）

天津服飾商圈管委會主委吳永芳表示，天津路服飾商圈一直是中台灣最大的流行服飾批發集散地，日、韓、中等多國時尚、流行服飾，男女老幼應有儘有。感謝經發局爭取經濟部中小企業處111年度商圈街區營造競賽補助及市府自籌經費挹注，導入系列活動行銷商圈店家，整合商圈資源，協助商圈快速轉型。





尤以本次秋冬走秀舞台延伸至捷運站內，帶來具話題性的服飾發表會，更邀請到重量級走秀嘉賓，由經發局局長張峯源及市府長官來舞台走秀，展示今年秋冬最新服飾，除為活動增添熱度外，亦帶動時尚流行新趨勢，重啟商圈新魅力!





▲臺中天津路服飾商圈慶20周年，今天舉辦津艷集捷市集，由模特兒展示今年秋冬流行時尚。（圖／經發局提供）

中市府經發局說明，商圈振興活動不間斷，臺中購物節暖身活動自10月10日開跑，購物節暖身活動已進入第二週，將於10月25日結束，29日暖身壓軸抽將抽出百萬油電車、酷跑機各1台及公益專屬抽2000元50組。還沒跟上幸運專車的朋友，趕快下載臺中購物節APP，登錄發票，準備正式迎接10月26日起跑的2022臺中購物節主活動，現金、好車、好宅等您抽喔！





此外，今年正逢天津路服飾商圈管委會成立20週年，為回饋民眾推出週年慶活動，今天現場共抽出119位幸運得主，把全自動義式咖啡機、掃地機器人、氣炸鍋、空氣清淨機、商圈購衣券、迷你果汁機等，總價值30萬元好禮悉數送出去!



