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陳其邁競總成立超過5萬人到場　蔡英文：他真的很會做事

▲總統蔡英文今天出席陳其邁競選成立大會，力挺陳其邁提醒高雄市民，不要想說高雄穩穩地，因為就差你一票，要大家繼續替4號陳其邁拉票，讓其邁贏、讓高雄大贏。（圖／陳其邁競選總部提供）
▲總統蔡英文今天出席陳其邁競選成立大會，力挺陳其邁提醒高雄市民，不要想說高雄穩穩地，因為就差你一票，要大家繼續替4號陳其邁拉票，讓其邁贏、讓高雄大贏。（圖／陳其邁競選總部提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-22 19:18:12

「他真的很會做事，是很專業的市長！」總統蔡英文今(22)日出席陳其邁競選總部時掛保證，陳其邁認真會做事，也很拚，只要想到好政策，就四處找人討論，連總統也找。她笑說，常常接到陳其邁的電話，每一次他開始講就講不完，全台灣沒多少人在半夜敢打電話給她，其中一個就是陳其邁。呼籲11/26「陳其邁一票、民進黨議員一票、18歲公民權一票，要讓高雄大贏。

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▲陳其邁在4點45分左右在眾人簇擁下進場，此時主持人在台上高喊「現場人數超過5萬人」。（圖／陳其邁競選總部提供）
▲陳其邁在4點45分左右在眾人簇擁下進場，此時主持人在台上高喊「現場人數超過5萬人」。（圖／陳其邁競選總部提供）
高雄市長陳其邁競選總部今天成立包括總統蔡英文、行政院前院長張俊雄等人均到場力挺。陳其邁強除細數防疫、抗旱等兩年拚四年的政績外，也強調「高雄是他一生唯一的選擇。」

▲陳其邁表示，他是市長民選以來第一個高雄囝仔當選市長，也是第一個在地的市長，在這裡讀書娶妻生子、參與民主政治，整個青春歲月都與所有人一起打拚。（圖／陳其邁競選總部提供）
▲陳其邁表示，他是市長民選以來第一個高雄囝仔當選市長，也是第一個在地的市長，在這裡讀書娶妻生子、參與民主政治，整個青春歲月都與所有人一起打拚。（圖／陳其邁競選總部提供）
陳其邁競選總部位於市議會後方廣場，下午3點30分舉辦成立大會，陳其邁則在4點45分左右在眾人簇擁下進場，此時主持人在台上高喊「現場人數超過5萬人」。活動開始後，主辦單位先安排學生代表演講，呼籲各界⽀持18歲公⺠權，隨後介紹競總團隊、後援會會長，以及民進黨各區候選人均上台力挺陳其邁。

陳其邁表示，從2018年選舉、罷免、補選、公投案投票以來，他雖然在高雄跌倒過、失敗過，但都沒離開高雄，他的心一直都在這裡。陳其邁也說，他是市長民選以來第一個高雄囝仔當選市長，也是第一個在地的市長，從4歲來高雄，在這裡讀書娶妻生子、參與民主政治，整個青春歲月都與所有人一起打拚。

陳其邁也細數任內防疫、抗旱，去年高雄達成零舉債、還債70億，還創下營業銷售總額5點57兆、青年失業率降低、爭取台積電投資高雄，帶動半導體廠商超過80家進駐高雄等政績。他也談及捷運路網四線齊發政績，其中他上任之後，輕軌從停工到復工，接著明年會成圓。

陳其邁說，他不像有人遇到困難會蹉跎，反而是踏著堅定腳步作好配套措施跟居民做最大溝通，所以高雄輕軌成全台灣最漂亮輕軌，另外小港林園線也會在今年底或明年初動工，中博陸橋很多人不敢拆，他不僅順利拆除，還將30天的交通黑暗期縮短成9天，台39線、國道7號、高屏二快、橋科聯外道路等一條條便捷路網逐漸成形。

在陳其邁致詞完後，蔡英文也現身上台向所有支持者喊話，蔡英文表示，4年前沒選對人，高雄退步很多，所以才有再一次投票；2年後的現在，高雄市進步很多，也再一次變成有自信、驕傲的城市，強調這一次一定要注意，不要再選錯人，高雄市長要支持4號陳其邁，讓他再為高雄拚4年。

蔡英文在場也向現場群眾喊話，「只要是讓高雄好的政策，中央絕對支持高雄！大家作伙來拚！」蔡英文最後也提醒高雄市民，千萬不要想說高雄穩穩地，因為就差你一票，要大家繼續替4號陳其邁拉票，讓其邁贏、讓高雄大贏。

另外，她也要拜託大家18歲公民權也要投一票，因為世界很多民主國家都有18歲公民權，這次選舉世界都在看，高雄要進步，台灣民主也要進步，要一起支持18歲公民權。

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