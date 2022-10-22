金鐘紅毯／《華燈》楊謹華深V爆乳辣翻！楊祐寧榮登第1帥

第57屆電視金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今（22日）晚7點在國父紀念館舉行，星光大道率先於5點登場，由陳家逵、楊小黎擔任主持人。《華燈初上》小姐們各有特色，林心如穿著「湖水綠」長禮服，氣質又優雅，楊謹華的「深V爆乳裝」，也使她的好身材一覽無遺；而楊祐寧以一席深色西裝，內搭襯衫，扣子開超深，「火辣度」不輸女星們，榮登紅毯第一帥。紅毯七美還包含謝瓊煖、劉品言、陳庭妮、蔡淑臻和曾寶儀；而紅毯三帥也包含了范少勳和王柏傑。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲楊謹華穿著深V爆乳裝，辣翻全場。（圖／NOWnews攝影中心）▲林心如穿著「湖水綠」長禮服，氣質又優雅。（圖／NOWnews攝影中心）▲劉品言的禮服「側邊從胸開到腿」。（圖／NOWnews攝影中心）▲謝瓊煖「平頭」造型超前衛。（圖／NOWnews攝影中心）▲陳庭妮十字造型的「挖空禮服」性感又典雅。（圖／NOWnews攝影中心）▲蔡淑臻穿著藍色長禮服，S曲線一覽無遺。（圖／NOWnews攝影中心）▲曾寶儀以一襲飄逸鳳凰戰袍踏上紅毯，令人驚豔。（圖／NOWnews攝影中心）▲楊祐寧扣子開超深，「火辣度」不輸女星們，榮登紅毯第一帥。（圖／NOWnews攝影中心）▲演員王柏傑入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎。（圖／NOWnews攝影中心）▲范少勳西裝像是「三色蛋」。（圖／NOWnews攝影中心）金鐘紅毯／蔡尚樺籃籃辣秀事業線搶鏡 AKIRA壓軸登第1帥運動辣妹穿單車褲「原形畢露」！網放大狂看 本尊神到了金鐘57／楊謹華、謝盈萱爭首座視后！《茶金》得獎呼聲高梓梓「低胸熱舞」晃暈26萬人！小S讚：最會擦地板啦啦隊