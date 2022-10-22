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金鐘紅毯／《華燈》楊謹華深V爆乳辣翻！楊祐寧榮登第1帥

▲金鐘57紅毯上，楊謹華深V爆乳裝辣翻全場，楊祐寧扣子開超深，「火辣度」不輸女星們，榮登紅毯第一帥。（圖／NOWnews影像中心）
▲金鐘57紅毯上，楊謹華深V爆乳裝辣翻全場，楊祐寧扣子開超深，「火辣度」不輸女星們，榮登紅毯第一帥。（圖／NOWnews影像中心）

記者郭佩蓉/綜合報導

2022-10-22 19:51:142022-10-22 20:01:54

第57屆電視金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今（22日）晚7點在國父紀念館舉行，星光大道率先於5點登場，由陳家逵、楊小黎擔任主持人。《華燈初上》小姐們各有特色，林心如穿著「湖水綠」長禮服，氣質又優雅，楊謹華的「深V爆乳裝」，也使她的好身材一覽無遺；而楊祐寧以一席深色西裝，內搭襯衫，扣子開超深，「火辣度」不輸女星們，榮登紅毯第一帥。紅毯七美還包含謝瓊煖、劉品言、陳庭妮、蔡淑臻和曾寶儀；而紅毯三帥也包含了范少勳和王柏傑。

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▲楊謹華穿著深V爆乳裝，辣翻全場。（圖／NOWnews攝影中心）
▲楊謹華穿著深V爆乳裝，辣翻全場。（圖／NOWnews攝影中心）
▲林心如穿著「湖水綠」長禮服，氣質又優雅。（圖／NOWnews攝影中心）
▲林心如穿著「湖水綠」長禮服，氣質又優雅。（圖／NOWnews攝影中心）
▲劉品言的禮服「側邊從胸開到腿」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲劉品言的禮服「側邊從胸開到腿」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲謝瓊煖「平頭」造型超前衛。（圖／NOWnews攝影中心）
▲謝瓊煖「平頭」造型超前衛。（圖／NOWnews攝影中心）
▲陳庭妮十字造型的「挖空禮服」性感又典雅。（圖／NOWnews攝影中心）
▲陳庭妮十字造型的「挖空禮服」性感又典雅。（圖／NOWnews攝影中心）
▲蔡淑臻穿著藍色長禮服，S曲線一覽無遺。（圖／NOWnews攝影中心）
▲蔡淑臻穿著藍色長禮服，S曲線一覽無遺。（圖／NOWnews攝影中心）
▲曾寶儀以一襲飄逸鳳凰戰袍踏上紅毯，令人驚豔。（圖／NOWnews攝影中心）
▲曾寶儀以一襲飄逸鳳凰戰袍踏上紅毯，令人驚豔。（圖／NOWnews攝影中心）
▲楊祐寧扣子開超深，「火辣度」不輸女星們，榮登紅毯第一帥。（圖／NOWnews攝影中心）
▲楊祐寧扣子開超深，「火辣度」不輸女星們，榮登紅毯第一帥。（圖／NOWnews攝影中心）
▲演員王柏傑入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲演員王柏傑入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲范少勳西裝像是「三色蛋」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲范少勳西裝像是「三色蛋」。（圖／NOWnews攝影中心）

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