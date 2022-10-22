立委開炮向高端求償！薛瑞元：民眾有法律依據就可以

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立委認為，接種高端疫苗民眾須補打疫苗，高端應免費提供PCR採檢或補償，中央流行疫情指揮中心也應向高端求償。薛瑞元回應，求償是高端跟民眾之間的問題，如果民眾有求償的法律依據，「是可以的。」
外界質疑衛福部審查高端EUA時，為何都沒有考慮後續的問題，導致現在還要補打？薛瑞元強調，國內審查EUA和高端的國際認證沒有關係，民眾是因為有出國需求才補打，並非每個打高端的人都要補打。
媒體詢問，高端研發PCR檢驗套組並通過歐盟認證，是否可以免費幫民眾檢測？薛瑞元回應，高端的PCR檢驗有通過國內EUA，但今年6月30日已經結束，未再展延，所以「現在等於是沒有」。
對於高端是否和衛福部討論過補償PCR檢測的方向，他僅回應，這是高端自願提供的服務。
另，九合一選舉將至，是否放寬規定，讓確診者投票。薛瑞元表示，中選會有一定的規劃，但仍牽涉到疫情的轉變，是否讓需要隔離的天數有所變化，指揮中心主要仍考量到疫情，不會考慮選舉，相關方案仍待專家會議決定。
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