2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

立委開炮向高端求償！薛瑞元：民眾有法律依據就可以

▲立委開炮向高端求償！衛福部長薛瑞元今（22）日表示，民眾如果有求償的法律依據，當然是可以的。（資料圖／記者許若茵攝，2022.08.31）
▲立委開炮向高端求償！衛福部長薛瑞元今（22）日表示，民眾如果有求償的法律依據，當然是可以的。（資料圖／記者許若茵攝，2022.08.31）

記者李琦瑋／綜合報導

2022-10-22 20:27:33

高端公司必須於10月底補件相關臨床試驗資料，否則將被取消EUA，對於高端目前補件進度？衛福部長薛瑞元今（22）日參與「第32屆醫療奉獻獎頒獎典禮」前受訪表示，尚未收到高端資料，且時間也還未到；對於立委認為，高端要提供賠償，薛瑞元則說，民眾若有求償的法律依據，「當然是可以的」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對高端提交保護效益報告補件議題，薛瑞元表示，目前還沒收到高端資料，但補件期限10月底也還沒到。

立委認為，接種高端疫苗民眾須補打疫苗，高端應免費提供PCR採檢或補償，中央流行疫情指揮中心也應向高端求償。薛瑞元回應，求償是高端跟民眾之間的問題，如果民眾有求償的法律依據，「是可以的。」

外界質疑衛福部審查高端EUA時，為何都沒有考慮後續的問題，導致現在還要補打？薛瑞元強調，國內審查EUA和高端的國際認證沒有關係，民眾是因為有出國需求才補打，並非每個打高端的人都要補打。

媒體詢問，高端研發PCR檢驗套組並通過歐盟認證，是否可以免費幫民眾檢測？薛瑞元回應，高端的PCR檢驗有通過國內EUA，但今年6月30日已經結束，未再展延，所以「現在等於是沒有」。

對於高端是否和衛福部討論過補償PCR檢測的方向，他僅回應，這是高端自願提供的服務。

另，九合一選舉將至，是否放寬規定，讓確診者投票。薛瑞元表示，中選會有一定的規劃，但仍牽涉到疫情的轉變，是否讓需要隔離的天數有所變化，指揮中心主要仍考量到疫情，不會考慮選舉，相關方案仍待專家會議決定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

補助高端族PCR取代補打？薛瑞元喊等待：不查驗是趨勢

高端補件通牒至月底！薛瑞元：他自己要努力

高端補打「最短間隔21天」　薛瑞元：不同廠牌有不同要求

高端疫苗採購爭議　指揮中心再澄清：絕無價差或貪瀆之事

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀