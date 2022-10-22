金鐘57／曾寶儀、阿翰「開場影片」被推爆！親揭拍攝內幕

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曾寶儀說，阿翰答應一起拍攝後，兩人便一起討論該如何還原5部作品，「為了認真還原場景，我們還大隊人馬跑去花蓮《茶金》的拍攝地取景。一切的一切，就是想讓這件好玩的事，也能成為大家認真完成的作品」。
貼文一出，網友也紛紛留言，「開場就很精彩」、「超級精彩！！！好喜歡」、「你們超讚der，超優秀」、「太喜歡了啦」、「謝謝你們這麼用心，在電視機前面觀看的我，完全感受到那份感動，一邊含著淚一邊默默的想要致敬每一位你們」、「寶儀主持的真好，很喜歡你的引言以及力道的拿捏」、「超級棒的開場影片！真的很精彩」。（編輯：郭佩蓉）
曾寶儀全文：
這是我第一次主持金鐘獎
在接下任務後，我就一直在想，到底開場要怎麼樣才能更好玩
曾經做過不同影視崗位的我，總是想著有機會要在台上扮演不同的角色
不但讓大家知道一齣好戲，得來不易，也能向今年在競爭這麼激烈下能入圍最佳戲劇的五部作品致敬
但是要找一個搭檔陪我一起瘋不容易
這個人得有種變色龍的特性
認真得來又不失幽默
腦筋就動到了因為節目結緣的阿翰身上
打電話給他的時候他與導演阿彥正在歐洲旅行中
他們對這個企劃躍躍欲試
談定後沒多久又換我去威尼斯影展
所以很多細節我們都是在時差加長途電話中敲定的
我們覺得既然要致敬，那些魔鬼細節就不能馬虎
模仿除了演員得下的功夫
讓表演者迅速上身的造型很重要
然後我們的腦筋又動到了今年憑藉《斯卡羅》與《茶金》入圍造型設計獎的姚君姐身上
正好她與化妝師淑華姐（也是《斯卡羅》的化妝師）美玲姐（也是《茶金》的化妝師）（兩位今年也入圍了）檔期可以
於是大家就進入了這場瘋狂的旅程
不是開玩笑，我一穿上《斯卡羅》蝶妹的衣服，突然心裡就有了委屈，背也默默彎了。穿上《茶金》的千金服，馬上整個人有氣質起來（這兩套都是真的當時演員穿的戲服）。穿上《華燈初上》的復古時裝吹上大捲髮，馬上喊出：「快！快給我點根菸開瓶最好的酒！」裝上《俗女養成記2 》陳嘉玲的孕肚，馬上走路就會扶著肚子腳開開走路。戴上假髮貼上假鬍子扮演《逆局》的隊長，更是帥到一直對旁邊女工作人員放電，跟她們說不要愛上我！
過癮極了！
為了認真還原場景，我們還大隊人馬跑去花蓮《茶金》的拍攝地取景。一切的一切，就是想讓這件好玩的事，也能成為大家認真完成的作品。
謝謝三立團隊的支持，讓這個瘋狂的想法得以實現
謝謝 ＠阿翰po影片 的阿翰，導演阿彥還有拍攝團隊，那些天馬行空的想法成為影像的時候真的很開心
謝謝梳化服團隊姚君姐淑華姐美玲姐，你們的專業是所有人的定心丸
第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，正式開始
#特別感謝彩蛋唐綺陽老師