細數新竹縣的中央政績　蔡英文客語演說挺周江杰、鄭朝方

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蔡英文說，支持周江杰有3個理由，拜託大家這一票投給周江杰。首先，周江杰有熱忱的心讓故鄉更好，他曾在竹東開書店，1年多來，卻沒有賣過任何1本書，大家可能會覺得奇怪，開書店為什麼沒賣書呢？因為他的目的，是想給竹東的孩子，有一個看書的地方。
後來，周江杰當議員也非常認真，為鄉親監督政府，爭取正義，守護台灣的民主，一直以來，他都用行動力服務鄉親，讓故鄉更好。
第二個理由，周江杰有很好的政策規劃能力。 現在，新竹縣面臨的問題是竹北市人口不斷成長，往外延伸到竹東的二重埔，人口不斷移入，縣政府卻沒有事先規劃，缺乏公共設施的投入，讓居住品質越來越惡化。
要解決這些問題，最關鍵的就是交通建設。除了加速進行台68線的建設，未來，周江杰要建設「山前線」快捷運輸系統，串聯竹北及各鄉鎮的交通，讓竹北人口往內山等地擴散，加速這裡的產業發展，同時，也減輕竹北公共服務不足的壓力。
第三個理由，周江杰是一個堅持理想，要讓城鄉共好的候選人。「城鄉共好」是周江杰建設新竹縣的願景，他希望不論是城市的孩子、鄉下的孩子，都能享用好的公共服務，快樂長大。
所以，周江杰還要強化，每一個鄉鎮的公共建設，除了「一鄉鎮一親子館」，周江杰還要在竹東成立溪南青創基地、打造竹東全民運動館、增設多功能圖書館，期盼提升大家的生活品質。
蔡英文向台下鄉親表示，現在縣政府做不到的，周江杰都規劃好了，讓周江杰在地方，跟中央一起打拚，新竹縣的進步一定會更快。
蔡英文也說，在新竹縣隔壁的桃園市、新竹市，在中央地方的攜手合作下，雙雙創下五星級的執政；新竹縣不能再原地踏步，相信周江杰當縣長，新竹縣很多的問題一定能夠順利解決。
周江杰強調，新竹縣13鄉鎮市，每個問題一個比一個大，但在新竹縣要真的改革其實不難，要新竹縣進化真的不難，新竹縣缺的只是創造改革的動能，只有中央地方一條心，才可以讓新竹縣真正動起來，實現一個「城鄉共好的新新竹」願景。
本場大會，除了有民進黨2022大選桃竹竹苗總督導柯建銘、立委洪申翰、邱泰源、101董事長張學舜、前立委蔣絜安，親身力挺助講外，周江杰也將二手市集、魔術表演與造勢大會相結合，吸引相當多家長帶著小朋友前來同樂，宛如一場親子園遊會，氣氛相當溫馨。
蔡英文在周江杰、柯建銘、鄭朝方、洪申翰、邱泰源、張學舜、蔣絜安及地方黨公職的陪同下壓軸上台致詞，部分演說更是使用客語進行，獲得鄉親熱烈掌聲。現場支持者高呼「周江杰當選」、「鄭朝方當選」，替周江杰和鄭朝方以及公職候選人打氣，期待他們能帶著這股氣勢翻轉竹北、翻轉新竹。