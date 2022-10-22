近2萬人風雨無阻力挺張善政　高喊：桃園重現藍天

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張善政致詞時提到，自己曾經在龍潭工作12年，對桃園有很深的感情，後來當行政院長，也當然希望桃園能有更好的建設。他坦言，桃園改變了人生，造就了今天的張善政，「我參選桃園市長，就是希望把我多年一路累累積的經驗和能力，拿來回報桃園。」
張善政舉例，當年桃園捷運綠線送到行政院，時任行政院長的他，表示要儘速審查、儘速定案，「後來通過的時候，鄭文燦市長還特別表示感謝，說要不是張善政跟林祖嘉，捷運綠線不會這麼快通過。」
然而，現因為選舉，對手卻改口說他對桃園沒有幫助。張善政表示，這是因為民進黨沈淪到天怒人怨的地步，昨是今非、完全沒有是非。
他也提到，對手鄭運鵬是代表龜山、蘆竹的立委，但是常有民眾說，平時在地方根本看不到鄭運鵬，「蘆竹美福大火燒了21天，蘆竹人找鄭運鵬，也整整找了21天。美福大火自救會說：鄭運鵬完全不關心地方。鄭運鵬到底在做甚麼？原來，他在立法院，要我們吃進口萊豬、在替數位中介法當打手。」
張善政表示，選市長，是在比候選人未來的政見，也因此，自己會秉持土木工程專業，為桃園的建設品質把關，終結民進黨的豆腐渣工程，還給大家一個安全舒適的環境；最近推出的「1280月票政見」，則讓經常往來雙北的朋友，將來可以大大受惠。
張善政提到，自己當選後，也會成立全台第一個「婦幼局」，照顧女性朋友許多人生重要的階段，「女性朋友若想要凍卵，或擴大生育等等，我們都有完整的補助方案。我們還會提供幼兒專屬的運動空間，桃園會成為對婦女幼兒最友善的城市。」
他指出，自己也有對大桃園發展的願景，也就是「亞洲新矽谷‧大桃園善好」，為了吸引國際科技大廠落腳桃園，將來要引入國際資源，結合桃園的大專院校，規劃大園、蘆竹、龜山、觀音、新屋、楊梅成為一個新的科技園區，打造亞洲的新矽谷。
此外，也會針對桃園、中壢、平镇及八德等人口比較密集的市區，用最優惠的容積獎勵，加速都市更新，改善居住品質，「我會發揮桃園的山地、森林、水庫、埤塘和海岸特色，打造桃園成為國際觀光重鎮。我會用桃園豐富的客家文化內涵，讓桃園成為全球客家族群的中心。」
張善政話鋒一轉，也批評對手只會抹黑選舉，「網軍、側翼傾巢而出，大肆抹黑、抹紅張善政！最近最讓我不能接受的是，綠營網軍擷取中選會公佈候選人財產的片段資料，影射說我是炒地皮的大地主。」
他提到，其中最惡劣的，莫過於把自己在三芝，持份只不到一坪的土地拿出來做文章，而那片「土地」其實是自己安奉父母遺骨的塔位，「民進黨真的已經喪盡天良，連台灣人對往生者基本的尊重，台灣人傳統的善良，都已經蕩然無存！」悲憤的情緒，讓現場聽聞者都為之動容。
張善政強調，他個人可以受委屈，但台灣人的善良不能受委屈，所以這次選舉，要「堅持善良」、「對抗惡霸」，讓台灣人的善良取得最後的勝利，「11月26日，挺善良的人，選善良的團隊，下架民進黨！」