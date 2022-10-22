金鐘57／《斯卡羅》程苡雅拿新人獎 爸代領流淚:她7天啦
第57屆電視金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今（22日）晚間7點在國父紀念館舉行，由曾寶儀主持。本屆「戲劇節目最具潛力新人獎」由《斯卡羅》的程苡雅拿下，但她因確診缺席，由爸爸程逸仙代領，程逸仙後台難掩激動與難過的情緒，忍不住落淚。
程逸仙上台透露女兒「她7天啦」所以今由他代領，觀眾疑惑詢問7天的意思，他後台受訪解釋：「就是，不只台灣、世界各地，就是確診。」程逸仙很感謝導演曹瑞原給女兒演出機會，以及評審給予的肯定，他表示不排斥女兒繼續演下去，有機會的話自己也想出道，「如果可以的話！」
問及程逸仙，程苡雅是否有準備感言？他表示沒有，因為得獎與否未知，「畢竟努力過了」。程苡雅日前透露每天拍完戲回家都在哭，程逸仙全知情，但未給予安慰，只怕過多的言語，女兒情緒會更不穩定，「只能默默支持跟鼓勵」。
程苡雅今確診第4天，爸爸透露她很想親自出席頒獎典禮，從確診第一天就在哭；程逸仙受訪時亦突然哽咽落淚，問及原因，他說：「她拍戲期間，想到她努力的拍戲，但她不能來，我是很希望她能來表達自己的心裡話！」
※【NOWnews 今日新聞
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