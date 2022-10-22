北市激戰！陳水扁曝當務之急 預言陳時中有驚無險勝選
民進黨台北市長候選人陳時中參選以來，民調始終無法與對手拉開，黨內對選情並不敢大意。身為民進黨最近一位台北市長的前總統陳水扁今（22）日晚間表示，依照自己過去競選總統的經驗，陳時中選市長一定當選，當務之急就是鞏固37%至41%的綠營基本盤，再把基本盤極大化，就會有驚無險成為民進黨籍第二位台北市長。
陳水扁表示，陳時中抽到12號，象徵第一高票當選，成為第二位民進黨籍的台北市長，更代表12生肖、12星座都會相挺陳時中。
陳水扁說，一天12時辰、一年12個月，陳時中要全心照顧台北市的12個行政區。陳水扁回憶，去年12月12日陳時中上自己主持的廣播節目，已經預告陳時中選市長將抽中與「時鐘」有關的12號吉祥數字，這是天意也是民意。
陳水扁也說，有民調說台北市民最不想投的人是陳時中，比例有多高也沒有自己連任總統那次高，他說，2004選前民調顯示，過半以上受訪者最不喜歡陳水扁連任總統，且2000年、2004年2次總統大選看好度最高的是連戰與連宋配，結果都是陳水扁當選。
陳水扁說，陳時中選市長一定中，當務之急就是鞏固37%至41%的綠營基本盤，再把基本盤極大化，一定會有驚無險成為民進黨籍第二位台北市長。