金鐘57／奪視帝寫紀錄 陳亞蘭：成就是楊麗花給我的
第57屆電視金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮今（22日）晚7點在國父紀念館舉行，由曾寶儀主持，本屆「戲劇節目男主角獎」由《嘉慶君遊臺灣》的陳亞蘭奪下，陳亞蘭含淚感謝恩師楊麗花，「她教我怎麼詮釋男性角色，所以應該是她得獎！」
陳亞蘭說：「人家說男兒有淚不輕彈，但我真的太激動了！感謝今年的評審願意肯定一位戲曲演員，這麼努力走過這段路，因為是無前例，所以很多媒體採訪，我來者不拒，因為我想透過這個管道，讓大家看到歌仔戲這三個字！」她說新聞報導的重點不是賣3棟房子拍《嘉慶君》，而是自己對歌仔戲的全力奉獻，這也是恩師楊麗花畢生的心願。
「如果我今天有小小的成就都是楊麗花賦予我的」，陳亞蘭稱楊麗花才是大家心目中的最佳男主角，希望歌仔戲能代代相傳，最後謝謝天上的爸爸，哥哥、嫂嫂替她盡孝道照顧母親。
本屆電視金鐘獎觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台同步收看。（編輯：楊穎軒）