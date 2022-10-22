小S「一票之差」無緣金鐘獎！姐夫具俊曄喊：妳是最美的
第57屆金鐘獎今年首次將綜藝、戲劇獎項分開頒發，昨（21）日「綜藝節目主持人獎」由黃子佼、Lulu主持的《婚禮歌手》以「一票之差」贏過小S的《熙娣想聊》。和獎項擦身而過的小S，在慶功宴上仍維持風度，誇讚黃子佼、Lulu表現好，還透露隔天要到大S家找姊夫具俊曄討拍，而她今（22）日在臉書PO出「討拍影片」，具俊曄也暖心喊話「妳是最漂亮的」。
小S今天在臉書發出「姐夫的安慰」影片，小S喊「歐爸！我沒有拿到獎」，具俊曄邊做飯邊安慰她，「沒關係，妳昨晚是最美的，我可以確定，我還可以告訴所有人，妳真的是最漂亮的」，此話一出，讓小S笑翻，具俊曄還稱讚小S昨晚超有氣勢的「金色盔甲」禮服，讓小S開心直呼「歐爸，你下次要不要穿來我的節目」，讓具俊曄笑回「可以啊，妳也一起」，現場歡笑聲不斷。
小S接著問具俊曄是否愛姊姊大S，具俊曄也馬上秒回「當然」，小S接著又調皮問「那你愛我嗎」，具俊曄也笑說「你可愛、漂亮又幽默」，接著兩人也對對方比出愛心，一家人感情超好。
此外，小S還PO出一則昨晚拍攝的影片，只見金色盔甲禮服上的「肩膀」上掛滿包包、衣架，她也無奈直呼「都沒得獎了，還要幫大家扛東西」，讓網友全笑翻，「多功能禮服」、「原來是這樣用的」、「是有『擔當』的女藝人」、「這次幽默」、「我要笑死」、「太可愛了」、「女神別氣餒，明年就是妳了」、「有小S的節目在我心中才是綜藝節目」、「超級有肩膀的，扛起來」。（編輯：郭佩蓉）