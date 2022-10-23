霜降節氣後「5生肖」運勢連旺16天　屬狗者財運翻天

今（23）日是農曆24節氣中的「霜降」，也是秋天最後一個節氣，各地氣溫逐漸下降，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，要特別注意身體，小心舊疾復發。不過值得慶賀的是，「5生肖」在霜降期間（10月23日至11月7日）運勢上揚，不是名利雙收，就是面子、裡子、錢財三贏，可說是「逆風起飛」逢凶化吉。





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🟡Top5：兔

屬兔的朋友，雖然這段期間反應會有點卡卡的，但只要不衝動，凡事多思考一下再說出口，可以對人氣提升有所幫助，記得多關心客戶跟另一半，多與合夥人聊天，會得到照顧與幫助，財運也會相對提升，也建議多讓自己的腦袋和眼睛休息。





🟡Top4 ：雞

屬雞的朋友，在這段期間保持開朗的心情，容易有多個戀愛機會出現，若能出國、遠行旅遊或提升自我靈性、學習，對自己未來的好運有極大幫助，切勿以房屋抵押貸款去投資，風險極高。





🟡Top3 ：猴

屬猴的朋友，在這段期間，雖然檯面上的妖魔鬼怪很多，建議暗地溝通協調，就會發現關關難過關關過，記住保持冷靜，當心靜下來，事情就會看得更明白。





🟡Top2 ：虎

屬虎的朋友，在這段期間，心思都放在工作上，雖然凡事都要親力親為，但現在的努力是後面的收穫，越勤快的工作，往後財富的積累越多，有名利雙收之勢。





🟡Top1 ：狗

屬狗的朋友，在這段期間，財運極佳，事情能照著自己的計畫進行，減少享樂與投機的事宜，多與志同道合之士聚會、聚餐，能受到讚賞與提升，面子、裡子、銀子皆得，只是切勿聊是非，否則易惹災、破財。



