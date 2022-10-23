Sony新自拍相機ZV-1F！簡易好上手　10/25開賣1.5萬有找

Sony ZV-1F主打「輕易上手」為設計理念，配置1.0吋Exmor RS™ CMOS感光元件，2010萬畫素，使用 20mm 超廣角定焦蔡司鏡頭，讓自拍時畫面可捕捉更多人事物；內建「柔膚效果」、「風格外觀」設定套用10款濾鏡。支援「S&Q」功能(快動作/慢動作)，能以5倍慢速或是60倍快速縮時拍攝；具備SteadyShot「積極模式」；內建3組麥克風並隨附防風毛罩，有效抑制風切聲噪音。
機身使用3吋多角度觸控螢幕，支援觸控對焦，重量229克，並承襲ZV系列相機的經典功能，包括一個按鍵就能突出拍攝主角的「切換模糊背景」、方便拍攝開箱的「產品展示模式」，以及支援快速上傳社群的直式拍攝模式；同時也搭載影片自拍倒數計時器以及錄影指示燈，支援Sony全新開發的Imaging Edge Mobile Plus App。相機接上電腦或手機，可立即成為直播或視訊鏡頭。
ZV-1F搭配使用藍牙無線拍攝手把GP-VPT2BT 可控制變焦、拍攝及錄影等功能，還可化身為三腳架提供更多元的拍攝應用。將於10/25開賣，單機售價14,980元，搭配專屬手把售價18,980元。此外，Sony Taiwan於10/23在內湖Tzubi Park Project 咖啡廳展示，療癒系人氣插畫家A ee mi以 Vlogging 為主軸設計互動藝術創作，拍照打卡就能解鎖拉花冠軍咖啡師林奐的限定特調咖啡。