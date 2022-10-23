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Sony新自拍相機ZV-1F！簡易好上手　10/25開賣1.5萬有找

▲Sony ZV-1F自拍相機配置3吋可多角度翻轉觸控螢幕，1吋感光元件，售價1.5萬元有找。（圖／官方提供）
▲Sony ZV-1F自拍相機配置3吋可多角度翻轉觸控螢幕，1吋感光元件，售價1.5萬元有找。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-23 15:00:00

手機透過AI演算讓功能越發強大，但相機擁有的光學變焦和超大片的感家元間，細膩的顯色，舒服的景深讓相機依舊擁有一派老玩家的擁護。SONY在數位浪潮底下，推出新世代相機Sony ZV-1F，迎合了影像創作者的需求，同時帶來更輕巧的口袋機身，採用最佳的超廣角20mm定焦鏡頭，售價14,980元，在手機價格逐年攀升，1.5萬元有找的隨身相機，也算是相當好入手。

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Sony ZV-1F主打「輕易上手」為設計理念，配置1.0吋Exmor RS™ CMOS感光元件，2010萬畫素，使用 20mm 超廣角定焦蔡司鏡頭，讓自拍時畫面可捕捉更多人事物；內建「柔膚效果」、「風格外觀」設定套用10款濾鏡。支援「S&Q」功能(快動作/慢動作)，能以5倍慢速或是60倍快速縮時拍攝；具備SteadyShot「積極模式」；內建3組麥克風並隨附防風毛罩，有效抑制風切聲噪音。

▲Sony ZV-1F自拍相機（圖／官方提供）
▲Sony ZV-1F主打Vlog族群，隨機配置防風毛球。（圖／官方提供）

機身使用3吋多角度觸控螢幕，支援觸控對焦，重量229克，並承襲ZV系列相機的經典功能，包括一個按鍵就能突出拍攝主角的「切換模糊背景」、方便拍攝開箱的「產品展示模式」，以及支援快速上傳社群的直式拍攝模式；同時也搭載影片自拍倒數計時器以及錄影指示燈，支援Sony全新開發的Imaging Edge Mobile Plus App。相機接上電腦或手機，可立即成為直播或視訊鏡頭。

▲Sony ZV-1F自拍相機（圖／官方提供）
▲Sony ZV-1F承襲ZV系列相機的經典功能，包括一個按鍵就能突出拍攝主角的「切換模糊背景」、方便拍攝開箱的「產品展示模式」等。（圖／官方提供）
ZV-1F搭配使用藍牙無線拍攝手把GP-VPT2BT 可控制變焦、拍攝及錄影等功能，還可化身為三腳架提供更多元的拍攝應用。將於10/25開賣，單機售價14,980元，搭配專屬手把售價18,980元。此外，Sony Taiwan於10/23在內湖Tzubi Park Project 咖啡廳展示，療癒系人氣插畫家A ee mi以 Vlogging 為主軸設計互動藝術創作，拍照打卡就能解鎖拉花冠軍咖啡師林奐的限定特調咖啡。

▲Sony ZV-1F自拍相機（圖／官方提供）
▲Sony ZV-1F搭配專屬手把售價18,980元，預計10/25開賣。（圖／官方提供）

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