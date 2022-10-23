謝龍介喊文旦滯銷 柚農轟：除了打卡、直播你做了什麼
國民黨台南市長候選人謝龍介日前於臉書直播稱麻豆文旦滯銷，質疑台南市長黃偉哲不願面對滯銷問題，對此有柚農跳出來砲轟，謝龍介當初參選立委搞出「文旦之亂」，如今為了選舉炒作要如法泡製「文旦之亂2.0」，輕輕的說滯銷兩字，嚴重傷害文旦行情與柚農的心，反問政府在替柚農打開國際市場時，「你除了臉書打卡、開直播外，有幫柚農賣過文旦嗎？」
柚農「熱血小江」日前拍攝影片，批評謝龍介為了選市長，想要當英雄就製造危機，過去選立委弄出「文旦之亂」，如今掀起「文旦之亂2.0」，說出滯銷兩字嚴重傷害麻豆柚農，奉勸謝龍介不要為了選舉炒作議題，稱麻豆柚農對此非常生氣。
熱血小江說，出一張嘴批評最容易，謝龍介輕輕地說滯銷，文旦價格被打壞傷害有多嚴重，他解釋今年因白露到中秋只有短短3天時間，而白露為採收文旦之際，大家當作禮物送給親友，所以過了中秋後文旦很難賣，賣壓本來就很大，加上中國禁止進口文旦進口，包括農委會，台南市府與農會等協助柚農，結果卻被謝龍介被批評成如此。
熱血小江反問謝龍介，除了臉書打卡、開直播外，有幫柚農賣過文旦嗎，沒想到中國今年一禁運，連提都不敢講，然後再來嫌這些幫助柚農的人不夠力，「 政府幫柚農打開市場，包括日本、新加坡加拿大等，謝龍介你在幹嘛？」
熱血小江最後表示，謝龍介這番話破壞文旦行情，讓柚農心裡滴血，強調柚農都很樸實，若冤枉盡心盡力為柚農做事的人，柚農一定會跳出來聲援。