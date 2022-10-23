Google Family Link重要更新！預設安全網擋「艾莎門」
Google針對家長和孩童推出全新的 Family Link 和 Google TV 功能，全新介面與功能幫助家長輕鬆掌握孩子的瀏覽狀況，幫孩子預設網路世界安全網，提早阻擋「艾莎門」。此外，Google TV推出了由家長管理的待觀看影劇清單、兒童推薦內容等。新功能都會在未來幾週陸續更新。
五年前推出的 Family Link 應用程式，Google根據家長的反饋重新設計，將最常用的工具放到最顯眼處，例如：裝置使用時間限制、應用程式封鎖和允許等。此外，Family Link 最好用的功能便是管理裝置使用時間、引導孩子觀看適齡內容。現在「監護」分頁能幫助家長更輕鬆地進行監督，為不同裝置或特定應用程式設定使用時間、內容限制並管理應用程式資料權限。
有時候家長需要「暫時」調整裝置限制，現在可以設定「僅限今天」，讓系統暫時忽略平常的設定，只調整當天而不會更改其他設定和限制。此外，在「位置」分頁中，可以在同一張地圖上，透過查看孩子的所在位置，也可以掌握孩子手機電池的續航時間，或是當孩子的裝置在附近卻遍尋不著，可發出鈴聲、方便尋找，還能開啟通知，在孩子到達或離開特定目的地時，收到提醒。
「裝置重要活動」 分頁會統整顯示孩子使用應用程式的情況、裝置使用時間和最近安裝的應用程式。還為建立集中管理頁面，統一查看孩子的要求及通知。只要點按應用程式頂端的通知鈴鐺，就可以關注重要更新，並查看孩子對於下載應用程式、購物和存取封鎖網站的要求。
此外，Google TV將在兒童設定檔中加入由家長管理的待觀看影劇清單，可以從自己的設定檔中直接為孩子建立「必看」清單，只要點選進入電影或節目的詳細資料頁面，按下「待觀看影劇清單」按鈕，再選擇要加入哪個兒童設定檔的清單，下次當孩子看電視的時候，他們的清單將會在兒童設定檔的主畫面上出現。還增加了「隱藏」按鈕，讓家長可以從熱門電影或熱門電視節目列中隱藏不感興趣的標題。