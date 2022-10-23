今迎秋末「霜降」日！越晚越冷 北台灣雨勢入夜後趨緩
中央氣象局表示，今（23）日白天水氣仍多，加上東北季風增強，桃園以北、東半部地區及中南部山區降雨機率高，尤其東北部地區、基隆北海岸及大台北山區容易出現局部大雨或豪雨，東部地區也有局部大雨發生的機率，晚上之後水氣減少，雨勢有機會趨緩，至於新竹以南大多為多雲，午後有局部短暫陣雨。
今日為24節氣中的「霜降」，是秋天最後一個節氣，接下來將轉冬轉冷，各地也氣溫也將逐漸下降，北部及東北部尤其明顯，今日白天高溫約24度，晚上降到21度左右，其他地方白天高溫仍可以來到27至31度，不過入夜後也會轉涼，低溫約23、24度。另因東北風增強，雲林至桃園、花蓮、臺東、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島將有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海上作業及海邊活動請注意安全。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，明(24日)起至週四(27日)天氣好轉，各地大多晴時多雲；東北部及山區偶有零星少量飄雨的機率。明日、週二(25日)北台白天舒適、中南部微熟，早晚偏涼微冷；週三、四各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷。明晨至週三(26日)晨平地最低氣溫大約降至17度左右。（編輯：林莞茜）