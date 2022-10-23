電競／G2明星打野Jankos離隊　一個時代終告結束

我是廣告 請繼續往下閱讀
G2在今年世界賽小組賽就被淘汰，在自己的聯賽的表現也不理想，這支戰隊在2018-2020年打出自己的巔峰之後，慢慢開始迎來自己的衰退期，在Perkz、Mikyx和Wunder三大要角離隊之後，他們在去年進行了大改組。
但在今年賽季也未能打出預期的表現後，他們也決定完全重建，Jankos在個人社群網站上透露，自己已經被允許接觸其他隊伍，明年確定不會再留在G2。
「在G2工作了5年後，我被允許自己探索2023年的選擇。這是一段充滿坎坷的漫長旅程，但最終一切都必須結束。」Jankos金天錄了影片和粉絲告別，「今年我和G2這些選手們結下了不解之緣，我們每個人都打得很開心，我也非常、非常享受這一切。在我看來能和這些隊友相遇真的是一件非常奇妙的事。能和他們一起共事過我真心非常感激。但天下無不散的筵席，不是麼？”」
「自我2018年加入G2以來，我們一起走過了一段輝煌的道路。和Wadid、Hjärnan、Perkz還有我自己。2019-2020年我們組建起了一套偉大的陣容。不過去年我們不是很成功，但不論如何，這一切現在也到了該結束的時候了。」Jankos如此說道。
G2在2018年世界賽BO5曾經爆冷以3:2擊敗奪冠大熱門RNG，這也是他們輝煌旅程的起點。如今當時隊內的4名選手Wunder、Wadid、Hjärnan、Perkz都已經離隊，老闆Carlos 在世界賽開打前夕被迫賣隊，Jankos也在比賽後告別，歐洲霸主改朝換代。