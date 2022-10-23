金鐘超時兇手！女配角李杏狂講6分鐘 網友砲轟：應道歉
金鐘獎戲劇類頒獎典禮落幕，儘管主持人曾寶儀減少串場橋段，希望控制典禮不要超時，但最後仍比計畫的晚上10時30分結束，又延長了30分鐘，網友抓包超時兇手，紛紛把茅頭指向最佳女配角李杏，光從公布得獎者到她走上舞台、說完感言等過程，竟然超過6分鐘，認為她過度「暢所欲言」，不尊重典禮安排，典禮結束後甚至湧入李杏的臉書，要她跟前輩們道歉！
李杏2019年曾以《生死接線員》入圍金鐘獎，這次2度入圍即獲獎，為了《茶金》她找了老師苦學京劇和身段，過程相當辛苦，因而打敗《華燈初上》的劉品言、謝瓊煖拿下女配角獎，她在台上堅持講完感言，即便被抱怨嚴重超時，事後也說不後悔，強調「這是很難得的機會」、「沒辦法，我就是要強迫你們聽我說話。」
不過，李杏明知超時，看了時間後仍堅持講完落落長感言，讓觀眾相當不滿，網友湧進其臉書痛批「明明知道已經超時還要講這麼長的感言，其實真的非常沒有禮貌」、「得獎很值得高興，但那得獎感言也太自私了吧」、「得了女配角而已，話就講不完，如果讓你拿女主，不就講到半夜12點」，認為她應該跟其他來賓、前輩道歉，但也有粉絲緩頰說「我覺得講得很好，至少是在為整個工作圈發聲」、「好喜歡你的得獎感言，真誠感動！」、「真的演很好，早知道獎是你的」。