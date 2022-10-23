闖謝龍介造勢晚會！台灣基進放火燒國民黨旗 嗆首腦雲集
隨著九合一選戰將至，各方戰火升溫，角逐台南市長的國民黨籍候選人謝龍介，22日晚間舉行競選總部造勢晚會，前總統馬英九、黨主席朱立倫以及前高雄市長韓國瑜等人都場助陣，台灣基進台南黨部成員為表達不認同立場，前往現場高喊「國民黨不倒，台灣就不保」等語，並在會場外燃燒國民黨旗，台南警方見狀，趕緊將人群支開，並用腳踩踏起火的旗幟以及火速使用滅火器將火勢熄滅。
台南黨部主委暨東區參選人李宗霖，昨日晚間前往謝龍介造勢晚會，在現場高喊口號，帶頭焚燒國民黨旗、痛批國民黨是「台灣最大投降派首腦雲集」，強調護台防中不能只是一句口號而已，稱「台灣人務必要以行動反制這個台灣最大的間諜組織」，眼見火勢竄起，台南市警方見狀，先上前驅離基進黨成員與國民黨支持群眾，並火速將火勢熄滅，南警也依法舉牌警告強制驅離，避免釀成更大災害，但過程中一名分局長的右手被不慎遭燙傷。
事後，台灣基進台南黨部也在臉書上再次強調立場，指出當前台灣最大的破口就是中國國民黨，並稱如今台灣會陷入中國以商逼政的困境「謝龍介以及一眾國民黨的『巨星』應該負最大的責任」；不少支持者在下方留言贊同，但也有人提建議「可以理解此舉動背後的動機，但是在公共場合而且人多聚集的地方燒東西，是不是沒有考慮到公共安全呢？」。
台南市警局五分局指出，基進黨表達抗議的行為並沒有經過申請，無論任何政黨，警方絕對會保障合法集會舉行，對任何妨害合法集會進行之行為將依法處理，呼籲候選人理性選舉。（編輯：林莞茜）