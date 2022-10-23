周貶逾3角！台幣見「32字頭」　匯銀：這情況下恐探33元

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至於新台幣兌美元在台股已成外資提款機，持續賣超台股並匯出，加上亞幣兌美元紛紛倒地，央行也棄守，新台幣兌美元這周貶破了32元整數關卡，10月21日收盤來到32.188元，創下逾5年9個月新低，亦較10月14日收盤價31.884元，周貶3.04角，貶幅0.94%。
展望後勢，雖然傳出美國聯準會（Fed）11月升息3碼後，12月可能只升息2碼，美股反彈，美元指數也回落至111，但匯銀人士仍認為，美國通膨率仍在高點，整體非美貨幣在美聯儲仍持續鷹派升息的壓力下，短期也許會稍作喘息，但貶值趨勢難改變，新台幣同樣面臨貶壓，短線仍不排除測試32.5元的可能。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，現在是且戰且走，只是從波段滿足點來看，新台幣貶幅似乎已快達到，過去新台幣每次大波動貶幅都不超過5元，這波新台幣最高價大概是在27.5元左右，若貶至32.5元就貶了5元，因此，新台幣若到32.5元就算是超貶。
以2008年金融海嘯來看，當時新台幣從30元貶至35.3元左右，除非像1997年亞洲金融風暴，新台幣從28.7元貶至35.3元附近，大概貶了6、7元，但從目前的整體環境來看，頂多反應到2008元，1997年是整個恐慌性拋匯，這發生機率不大，現在亞洲國家體質都已壯大，現在環境比較像2008年，這從這波東南亞貨幣沒有像日、韓元貶值這麼多就可看出來。
匯銀人士則認為，即便傳出美國12月升幅可能由3碼變成2碼，美元指數回落，日本及中國央行也有干預匯市動作，亞洲貨幣可能出現反彈，加上適逢月底出口商有拋匯需求，但整體非美貨幣在美國仍將鷹派升息的壓力下，貶值趨勢沒有改變，甚至如果美元指數再衝高並見到120，新台幣就有可能看到33元價位。