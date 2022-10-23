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周貶逾3角！台幣見「32字頭」　匯銀：這情況下恐探33元

▲在中央銀行棄守下，新台幣兌美元貶破32元整數關卡，單單一周就貶值了3.04角，市場也擔心接下來會不會看到「33字頭」出現。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲在中央銀行棄守下，新台幣兌美元貶破32元整數關卡，單單一周就貶值了3.04角，市場也擔心接下來會不會看到「33字頭」出現。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-10-23 10:05:28

在美元反彈、亞幣齊貶下，尤其日圓更一度貶破151兌1美元，創下32年新低，新台幣兌美元同樣貶破32元整數關卡，來到32.188元，創下近6年收盤新低價，1周就貶值了3.04角，貶幅近1%。展望後勢，外匯專家認為，以過去經驗來看，新台幣波段貶幅大概都不會超過5元，這次新台幣貶值的波段滿足點已快達到，若到32.5元就算超貶，只是在美聯儲仍將鷹派升息的壓力下，非美貶值的趨勢沒改變，目前就是且戰且走，如果美元指數衝上120，新台幣就看得到33元價位。

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在美債殖利率持續攀高，美元升勢再起並重回113，亞洲貨幣紛紛創新低，日圓兌美元貶破151元創32年新低，在岸人民幣也來到7.2494元，創2008年1月以來新低，因此也傳出日本央行及中國人民銀行出手干預，日圓反彈回到147.6附近價位。

至於新台幣兌美元在台股已成外資提款機，持續賣超台股並匯出，加上亞幣兌美元紛紛倒地，央行也棄守，新台幣兌美元這周貶破了32元整數關卡，10月21日收盤來到32.188元，創下逾5年9個月新低，亦較10月14日收盤價31.884元，周貶3.04角，貶幅0.94%。

展望後勢，雖然傳出美國聯準會（Fed）11月升息3碼後，12月可能只升息2碼，美股反彈，美元指數也回落至111，但匯銀人士仍認為，美國通膨率仍在高點，整體非美貨幣在美聯儲仍持續鷹派升息的壓力下，短期也許會稍作喘息，但貶值趨勢難改變，新台幣同樣面臨貶壓，短線仍不排除測試32.5元的可能。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，現在是且戰且走，只是從波段滿足點來看，新台幣貶幅似乎已快達到，過去新台幣每次大波動貶幅都不超過5元，這波新台幣最高價大概是在27.5元左右，若貶至32.5元就貶了5元，因此，新台幣若到32.5元就算是超貶。

以2008年金融海嘯來看，當時新台幣從30元貶至35.3元左右，除非像1997年亞洲金融風暴，新台幣從28.7元貶至35.3元附近，大概貶了6、7元，但從目前的整體環境來看，頂多反應到2008元，1997年是整個恐慌性拋匯，這發生機率不大，現在亞洲國家體質都已壯大，現在環境比較像2008年，這從這波東南亞貨幣沒有像日、韓元貶值這麼多就可看出來。

匯銀人士則認為，即便傳出美國12月升幅可能由3碼變成2碼，美元指數回落，日本及中國央行也有干預匯市動作，亞洲貨幣可能出現反彈，加上適逢月底出口商有拋匯需求，但整體非美貨幣在美國仍將鷹派升息的壓力下，貶值趨勢沒有改變，甚至如果美元指數再衝高並見到120，新台幣就有可能看到33元價位。

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