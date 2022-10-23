2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

胡錦濤二十大「被離場」！官媒急澄清　微博關評論

▲中國前國家主席胡錦濤，22日出席中共二十大閉幕式，但中途就被人攙扶離場。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國前國家主席胡錦濤，22日出席中共二十大閉幕式，但中途就被人攙扶離場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-10-23 10:02:16

中國共產黨第二十次全國人民代表大會（二十大）於22日落幕，但在舉行閉幕會期間，前國家主席胡錦濤突然被人「攙扶離場」，引起國際間熱烈討論，有聲音認為他是「非自願離場」。對此，中國官媒《新華社》英文推特在事後做出回應，指胡錦濤「會議期間身體不適，工作人員陪他到會場旁的房間休息」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中共二十大閉幕會於22舉行，當時胡錦濤坐在中共總書記左手邊，但會議舉行到一半，突然有2名工作人員上前，將胡錦濤帶離座位。從曝光的現場畫面，可以看得出來胡錦濤不願意離開，不僅面露不悅還多次抵抗，在離開之前也曾與習近平交談，但習近平僅點頭、簡短回應。這段畫面曝光之後，引起國際間關注與討論，更引發各種猜測與解讀。

英國《BBC》駐北京記者麥迪文（Stephen McDonell）分析指出，中國共產黨的大會通常都是高度腳本化，質疑胡錦濤「被離開」可能並非突發事件。麥迪文表示，胡錦濤代表了一個與習近平截然不同的中國，他的年代被視為對外開放和對新思想的包容性增加的時期。但習近平將中國帶往截然不同的方向，「他是核心，不能被挑戰」。在上任之後，習近平以反腐為名肅清所有政敵，如今更利用大會清除了所有在政治、經濟和社會上和他持不同意見的剩餘勢力。

對於外界的輿論，中國官媒《新華社》罕見在英文推特發文進行回應，表示「新華社記者劉家文（Liu Jiawen）獲悉，胡錦濤最近一直在休養中，但仍堅持出席二十大閉幕會。」並補充稱「胡錦濤在會議期間身體不適，工作人員為了他的健康，陪同他到會場旁的房間休息。現在他已經好多了。」

但《新華社》英文推特的這則推文訊息，並未出現在任何中文網站或是社群平台。

在事件發生之後，「胡錦濤」的關鍵字也在Google上搜尋量暴增，在推特上還出現大量假帳號指稱《路透社》企圖帶風向。不過在微博上，雖然仍能搜尋「胡錦濤」，並且看到有他名字在內的文章，但點開貼文能看到「站方已開啟評論精選」、「站方已開啟評論隱藏」，因而看不見評論欄內的內容。


影／中途「被離席」？胡錦濤二十大閉幕　影像曝光掀熱議

中共二十大開幕！江澤民缺席　習近平與胡錦濤互動冷

賭徒翻身！安田隆夫脫框創唐吉軻德　逆向操作變零售巨鱷

習近平第3任期將啟動！二十屆中委會、中紀會名單現端倪

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀