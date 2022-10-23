胡錦濤二十大「被離場」！官媒急澄清　微博關評論

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英國《BBC》駐北京記者麥迪文（Stephen McDonell）分析指出，中國共產黨的大會通常都是高度腳本化，質疑胡錦濤「被離開」可能並非突發事件。麥迪文表示，胡錦濤代表了一個與習近平截然不同的中國，他的年代被視為對外開放和對新思想的包容性增加的時期。但習近平將中國帶往截然不同的方向，「他是核心，不能被挑戰」。在上任之後，習近平以反腐為名肅清所有政敵，如今更利用大會清除了所有在政治、經濟和社會上和他持不同意見的剩餘勢力。
對於外界的輿論，中國官媒《新華社》罕見在英文推特發文進行回應，表示「新華社記者劉家文（Liu Jiawen）獲悉，胡錦濤最近一直在休養中，但仍堅持出席二十大閉幕會。」並補充稱「胡錦濤在會議期間身體不適，工作人員為了他的健康，陪同他到會場旁的房間休息。現在他已經好多了。」
但《新華社》英文推特的這則推文訊息，並未出現在任何中文網站或是社群平台。
在事件發生之後，「胡錦濤」的關鍵字也在Google上搜尋量暴增，在推特上還出現大量假帳號指稱《路透社》企圖帶風向。不過在微博上，雖然仍能搜尋「胡錦濤」，並且看到有他名字在內的文章，但點開貼文能看到「站方已開啟評論精選」、「站方已開啟評論隱藏」，因而看不見評論欄內的內容。