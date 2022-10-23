陳時中否認護航「波波牙醫」！黃珊珊批：好漢做事不敢當
民進黨台北市長後選人陳時中週五（21日）赴選舉委員會進行候選人號次抽籤期間，遭市議員候選人、陽明交通大學牙醫系教授林元敏高喊「反對《醫師法》修法附帶決議」抗議，質疑陳時中當任衛福部長期間護航「波波牙醫」，引發基層牙醫反彈。陳時中昨日則撇清稱，他已經表達過，他也是反對的立場，遭質疑切割綠委。不過，無黨籍台北市市長候選人黃珊珊今(23）日批評陳時中，「好漢做事不敢當！」
今年5月，民進黨立委賴惠員等人提案對《醫師法》修法提出附帶決議，凡是今年底前拿到波蘭、西班牙、捷克等國牙醫系入學許可者，返台可以不用接受學歷甄試，又可以免去長時間排隊等候實習。修法通過當時，就被牙醫界批留漏洞、開後門。而林元敏估計，未來6年內可能湧入近2000名未經把關的所謂「波波牙醫」，其中也包含提案立委賴惠員在波蘭就讀牙醫的女兒，因此修法被質疑是替「綠營權貴」開後門，花千萬買學歷就可以回台當牙醫。
黃珊珊今日上午出席陳思宇競總成立大會，媒體詢問陳時中切割綠委「波波牙醫」提案一事，她表示，公平正義是台灣最重要的標準，程序之前有相關規範，陳時中任內放寬，你就要說清楚，現在陳時中又說反對，前面是一場誤會嗎?大家抗議假的嗎?
黃珊珊表示，「好漢做事不敢當！」呼籲陳時中說清楚是怎麼回事，而且這是民進黨立委的提案，是要把台灣所有人的標準打破嗎？將來的牙醫品質是什麼？要國家走什麼樣的方向，要先說清楚前提，才是決定政策要怎麼做，而不是今天這樣，明天那樣。