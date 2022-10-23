LOL世界賽／中野力挽狂瀾！DK史詩逆轉未果　GEN晉級四強

《英雄聯盟》S12世界賽八強來到尾聲，今(23)日上演「韓國內戰」的戲碼，DK對上的是Gen.G，兩隊不負眾望打出了5局的史詩對決，最終GEN靠著B/P的陣容優勢，以及兩名Carry位的後期輸出能力，以3:2取得四強門票。

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這場BO5的前兩把DK選擇放出悠咪，同時自己也嘗試拿出慨影這樣的非主流英雄，然而皆未能取得勝利，其中第二把被偷巴龍後優勢盡失，被GEN給翻盤，最為可惜。

不過DK畢竟是拿過冠軍的隊伍，並沒有就此倒下，反而是在3、4局頂住壓力打出很有競爭力的內容，第3局ShowMaker的斯溫狂鴉狠啄，不但在線上單殺，還在團戰拉中了對方三人，帶領團隊擴大優勢拿下比賽；第4局則是Canyon的維爾戈4個頭開局，率DK的節奏陣容滾起雪球，順利將大比分扳成2:2平手。

決勝局GEN有B/P優勢，他們也選下了一個相當紮實的後期陣容，DK再次相信中野帶動節奏的能力，選了慨影、星朵拉這樣的組合。但雖然前期不斷入侵野區取得些微優勢，但在中期被搶掉峽谷先鋒之後，DK節奏斷檔、並出現亂流，反而是GEN開始掌握主動局面。

在絕望的局勢下，DK中野拚死一搏，中路的碰撞中，Canyon的慨影擊飛三人、ShowMaker星朵拉打出超過6千的輸出，一波0換4，讓戰隊重新擁有對抗的能力。不過GEN臨危不亂，靠著陣容後期的優勢，他們速刷巴龍之後，在撤退的路上和DK進行最後一波團戰。

GEN 中路Chovy先被DK鎖定，但他靠著金人撐了很長的時間，反而DK這邊慨影陣亡、星朵拉殘血；Nuguri的鱷魚嘗試繞後，但沒有收到很好的效果，Ruler的路西恩拿下四殺，一波推平主堡，GEN拿下本系列賽的最終勝利。