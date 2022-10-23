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台北國際旅展週五登場！4大電商優惠先搶　空白機票送你

▲因應即將到來的ITF台北國際旅展，旅遊電商也紛紛推出預告搶攻商機。（圖／KKday）
▲因應即將到來的ITF台北國際旅展，旅遊電商也紛紛推出預告搶攻商機。（圖／KKday）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-10-23 16:30:00

解封第一波搶便宜時機來了！11/4至11/7登場的「ITF台北國際旅展」火熱醞釀中，不少旅行社、國內飯店等都紛紛推出好康預告，還釋出到實體旅展前「線上旅展搶先優惠」等你搶。《NOWnews今日新聞》替大家整理了4大旅遊電商搶先釋出的旅展優惠預告，包含易飛網10/17已搶先宣布到11/7整整3週時間，推出首波限時搶購活動「One night in 日本」，東京5日+1晚萬元有找，挑戰市場最低價；易遊網在10/27-10/31限時開放領取2000元折扣碼替民眾省一筆，11/1-11/7推出「耍費旅遊線上大促銷」，最低祭出5折起超殺優惠！另外，Klook也推出折扣碼豪氣立誓「最高直接立折10%」，海內外商品都可以折；最後KKday祭出「空白機票任你填」活動，只要在官網上的空白機票填上你想去的目的地，參加抽獎就有機會「夢想成真」，KKday免費送你去！以下攻略趕緊收藏，在解封後聰明省一波，開心出國玩！

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易飛網

旅遊電商易飛網有感於旅人受飆漲的旅遊成本所苦，因此特地在昨（17）日宣布搶先推出「ITF線上旅展」，首波限時搶購活動「One night in 日本」於今（18）日正式開跑，針對日本熱門航點祭出自由行包機行程特惠促銷，不僅東京5日+1晚下殺萬元有找，挑戰市場最低價：「東京5日+1晚住宿8,888元起（未稅）、沖繩4日+1晚住宿最低僅5,888元起（未稅）。」一律含機上餐及20公斤托運行李，首發航班將於11月1日啟航，價格回歸疫情前水準，限時限量100名；其餘線上旅展商品包括日本東京、沖繩及越南峴港包機團體及自由行行程等，第2人最高現折2,000元，易飛網為國人把關荷包，在高通膨時代仍能無壓出遊，易飛網提醒：「限量搶購只有100名，10月18日上午10時18分於易飛網官網『One night in 日本』活動頁面準時開搶。」

▲首波限時搶購活動「One night in 日本」於18日正式開跑，針對日本熱門航點祭出自由行包機行程特惠促銷，不僅東京5日+1晚下殺萬元有找，挑戰市場最低價。（圖／易飛網）
▲首波限時搶購活動「One night in 日本」於18日正式開跑，針對日本熱門航點祭出自由行包機行程特惠促銷，不僅東京5日+1晚下殺萬元有找，挑戰市場最低價。（圖／易飛網）
易遊網

針對線下實體旅展戰場，易遊網表示今年將比照往年不參展，不過線上旅展內容同樣豐富！平台業者預告將分為兩時段：

階段1：10/27至10/31：搶先開放領取總價2,000元折扣碼，全站旅遊商品含國內外團旅、機票、訂房等皆可抵用(除餐券、電影票、高鐵國旅聯票不適用)，單筆消費滿4,000元刷「玉山易遊卡」現折1,000元、刷任一VISA信用卡現折600元、無指定卡別現折400元，想買到最划算的價格，暖身折扣碼務必記得領起來！

階段2：11/1至11/8：與人氣IP「無所事事小海豹」聯名合作，於11月1日至8日推出「耍廢旅遊節」線上大促，全站祭出最低5折起的超殺優惠，並且豪灑千萬折扣碼讓消費者享雙重優惠再省一筆！
其他更詳細內容待業者繼續釋出資訊將同步更新，心動的朋友也可以鎖定易遊網官網，才不會錯過第一手資訊。

Klook

為2022年ITF台北國際旅展暖身，Klook霸氣宣布：「即日起推出全球飯店快閃促銷。」到10/20輸入指定優惠碼最高直接立折10%，從東京大阪、到曼谷新加坡等熱門目的地的飯店住宿，通通都可折；台灣多個星級酒店例如北投、知本或礁溪老爺酒店等同樣也適用。另外，在Klook上預訂旅展早鳥門票150元，Klook再送100元旅遊金，等於只要50元就能去旅展挖好康！

KKday

除了線下實體旅展將有攤位，KKday也搶先在11/7前推出線上旅展，替民眾省一波把沒玩到的三年補回來！平台首推活動「空白機票任你填」，只要在活動期間於KKday線上旅展活動頁中的空白機票，填寫你想去的國家參加抽獎，就有機會「美夢成真」獲得當地來回機票，結果將於11/10公佈於活動頁面。另外KKday更加碼，參加者完成活動頁抽獎流程並一鍵分享至Facebook，可憑Facebook分享畫面至旅展現場KKday攤位的贈品兌換處領取KKday行李收納袋，數量有限要領要快；不僅如此，同時還有「0元下單抽聯合航空美國來回機票」活動，民眾於活動頁回答問題、0元訂購商品，即可抽獎獲得飛美國來回機票。

國旅方面，KKday也搶先旅展祭出獨家優惠，針對年底跨年獨家販售台北101「高空跨年煙火星光夜派對」門票，可於89樓近距離欣賞煙火，早鳥優惠票價1,800元；想出國的旅客則有，11月出發的東京5日來回機票10,388元起、沖繩4日來回機票5,999元起、沖繩4日自由行9,888元起，以及東京機加酒自由行5日，入住五星東京巨蛋飯店，售價15,800元起。

▲準備起飛！KKday線上旅展開跑，首推「全員離地計劃」空白機票任你填。
▲準備起飛！KKday線上旅展開跑，首推「全員離地計劃」空白機票任你填。（圖／KKday）
▲KKday搶先開賣台北101高空跨年派對早鳥優惠1800元。
▲KKday搶先開賣台北101高空跨年派對早鳥優惠1800元。（圖／KKday）

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