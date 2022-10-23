台北國際旅展週五登場！4大電商優惠先搶　空白機票送你

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旅遊電商易飛網有感於旅人受飆漲的旅遊成本所苦，因此特地在昨（17）日宣布搶先推出「ITF線上旅展」，首波限時搶購活動「One night in 日本」於今（18）日正式開跑，針對日本熱門航點祭出自由行包機行程特惠促銷，不僅東京5日+1晚下殺萬元有找，挑戰市場最低價：「東京5日+1晚住宿8,888元起（未稅）、沖繩4日+1晚住宿最低僅5,888元起（未稅）。」一律含機上餐及20公斤托運行李，首發航班將於11月1日啟航，價格回歸疫情前水準，限時限量100名；其餘線上旅展商品包括日本東京、沖繩及越南峴港包機團體及自由行行程等，第2人最高現折2,000元，易飛網為國人把關荷包，在高通膨時代仍能無壓出遊，易飛網提醒：「限量搶購只有100名，10月18日上午10時18分於易飛網官網『One night in 日本』活動頁面準時開搶。」
易遊網
針對線下實體旅展戰場，易遊網表示今年將比照往年不參展，不過線上旅展內容同樣豐富！平台業者預告將分為兩時段：
階段1：10/27至10/31：搶先開放領取總價2,000元折扣碼，全站旅遊商品含國內外團旅、機票、訂房等皆可抵用(除餐券、電影票、高鐵國旅聯票不適用)，單筆消費滿4,000元刷「玉山易遊卡」現折1,000元、刷任一VISA信用卡現折600元、無指定卡別現折400元，想買到最划算的價格，暖身折扣碼務必記得領起來！
階段2：11/1至11/8：與人氣IP「無所事事小海豹」聯名合作，於11月1日至8日推出「耍廢旅遊節」線上大促，全站祭出最低5折起的超殺優惠，並且豪灑千萬折扣碼讓消費者享雙重優惠再省一筆！
其他更詳細內容待業者繼續釋出資訊將同步更新，心動的朋友也可以鎖定易遊網官網，才不會錯過第一手資訊。
Klook
為2022年ITF台北國際旅展暖身，Klook霸氣宣布：「即日起推出全球飯店快閃促銷。」到10/20輸入指定優惠碼最高直接立折10%，從東京大阪、到曼谷新加坡等熱門目的地的飯店住宿，通通都可折；台灣多個星級酒店例如北投、知本或礁溪老爺酒店等同樣也適用。另外，在Klook上預訂旅展早鳥門票150元，Klook再送100元旅遊金，等於只要50元就能去旅展挖好康！
KKday
除了線下實體旅展將有攤位，KKday也搶先在11/7前推出線上旅展，替民眾省一波把沒玩到的三年補回來！平台首推活動「空白機票任你填」，只要在活動期間於KKday線上旅展活動頁中的空白機票，填寫你想去的國家參加抽獎，就有機會「美夢成真」獲得當地來回機票，結果將於11/10公佈於活動頁面。另外KKday更加碼，參加者完成活動頁抽獎流程並一鍵分享至Facebook，可憑Facebook分享畫面至旅展現場KKday攤位的贈品兌換處領取KKday行李收納袋，數量有限要領要快；不僅如此，同時還有「0元下單抽聯合航空美國來回機票」活動，民眾於活動頁回答問題、0元訂購商品，即可抽獎獲得飛美國來回機票。
國旅方面，KKday也搶先旅展祭出獨家優惠，針對年底跨年獨家販售台北101「高空跨年煙火星光夜派對」門票，可於89樓近距離欣賞煙火，早鳥優惠票價1,800元；想出國的旅客則有，11月出發的東京5日來回機票10,388元起、沖繩4日來回機票5,999元起、沖繩4日自由行9,888元起，以及東京機加酒自由行5日，入住五星東京巨蛋飯店，售價15,800元起。