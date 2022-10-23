五月天8場20萬張門票賣完！阿信「脫口爆雷」演唱會內容
天團五月天將在年底於桃園國際棒球場，一連舉辦8場「諾亞方舟 十週年進化 復刻限定版」演場會，時間分別是12月23日、24日、 25日、30日、31日，一路從聖誕節，唱到跨年，而門票在22日上午開賣後，20萬張門票隨即售完。此外，在門票開賣前一晚，五月天阿信、怪獸、瑪莎還一起開直播，在直播過程中竟不小心透露了演唱會橋段，引起討論。
法蘭近來推出新專輯《逞強的溫柔》，專輯製作人五月天阿信與法蘭，以及另一位製作人瑪莎、新歌《那種朋友》MV男主角怪獸一起開直播聊天，五月天再度發揮講垃圾話的功力，五月天成員石頭，近日與桂綸鎂在戲劇《台北女子圖鑑》中有大尺度演出，阿信因此表示在之後的演唱會上會逼問石頭：「整場（演唱會）3小時，我會拷問他，他對桂綸鎂做了什麼。」瑪莎聽聞竟然說成：「你要拷問舌頭...不是啦！是拷問石頭...」微妙的口誤，讓網友笑翻。
此外，法蘭剛好於11月27日、明年1月7日分別在台北、台中舉辦演唱會，阿信承諾會出席台北場，要瑪莎去台中場，可是1月7日正巧五月天要在桃園開唱，瑪莎幽默回應：「所以那天演唱會我可以不用去？但五月天的錢照拿吼？」