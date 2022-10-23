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陳時中稱「若堤外有人車絕不關水門」！黃珊珊批狀況外

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊出席民眾黨台北市議員候選人陳思宇競總成立大會。(圖／黃珊珊競辦提供)
▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊出席民眾黨台北市議員候選人陳思宇競總成立大會。(圖／黃珊珊競辦提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-23 11:51:56

尼莎颱風日前帶來豪雨，百齡橋下停車場數十輛汽車來不及駛離泡水。民進黨台北市長候選人陳時中昨日說，人車都還在外面就關水門放給它淹說不過去，若他當選，絕不讓這種事再發生，但網路上質疑不關水門水淹進來，災害恐更大。無黨籍台北市長候選人黃姍姍今（23）日表示，，「他（陳時中）應該不了解關水門有相關規範，如果不懂應該搞清楚再來說。」

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陳時中昨日出席台北市議員候選人鍾佩玲競總成立大會，他致詞時表示，若他當選台北市長，以後絕對不會人還在水門外，就關水門的情況發生；哪有人車都還在外面就關水門，放給它淹，這說不過去，絕對不會讓這種事情再發生。

黃珊珊今（23）日出席民眾黨台北市議員候選人陳思宇競總成立大會，媒體詢問陳時中承諾「若堤外有人車絕不關水門」，是不是對市政不理解?她受訪時表示，水門是攸關大台北市民生命財產安全，若有人被困在河堤內，一定有方法能出來，而不是不關水門處理，像是當天有人受困後來也用其他方式引導。

黃珊珊強調，若不關水門會造成北市其他區域影響，比個人狀況更嚴重，完全不符合比例原則，「他（陳時中）應該不了解關水門有相關規範，如果不懂，他應該搞清楚再來說。」

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