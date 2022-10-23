陳時中稱「若堤外有人車絕不關水門」！黃珊珊批狀況外
尼莎颱風日前帶來豪雨，百齡橋下停車場數十輛汽車來不及駛離泡水。民進黨台北市長候選人陳時中昨日說，人車都還在外面就關水門放給它淹說不過去，若他當選，絕不讓這種事再發生，但網路上質疑不關水門水淹進來，災害恐更大。無黨籍台北市長候選人黃姍姍今（23）日表示，，「他（陳時中）應該不了解關水門有相關規範，如果不懂應該搞清楚再來說。」
陳時中昨日出席台北市議員候選人鍾佩玲競總成立大會，他致詞時表示，若他當選台北市長，以後絕對不會人還在水門外，就關水門的情況發生；哪有人車都還在外面就關水門，放給它淹，這說不過去，絕對不會讓這種事情再發生。
黃珊珊今（23）日出席民眾黨台北市議員候選人陳思宇競總成立大會，媒體詢問陳時中承諾「若堤外有人車絕不關水門」，是不是對市政不理解?她受訪時表示，水門是攸關大台北市民生命財產安全，若有人被困在河堤內，一定有方法能出來，而不是不關水門處理，像是當天有人受困後來也用其他方式引導。
黃珊珊強調，若不關水門會造成北市其他區域影響，比個人狀況更嚴重，完全不符合比例原則，「他（陳時中）應該不了解關水門有相關規範，如果不懂，他應該搞清楚再來說。」