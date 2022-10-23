注意！台北捷運易遭性騷時間、路線看這 9個月就有35件
台北捷運系統性騷擾案層出不窮，根據刑事局資料顯示，111年度迄今發生案件數高達35件，其中有27件發生在車廂內，最近一次發生在捷運世貿站手扶梯，一名女子被後方男子蓄意以手觸碰其臀部，雖男子當下就道歉，報案人仍無法原諒身體遭侵犯而堅決提告。
根據統計，在35案中發生性騷擾位置分別有車廂27件、月台3件、手扶梯1件、出口4件，分別發生在淡水信義線6件、板南線19件、文湖線6件、中和新蘆線4件。而最常發生時段，為上下班人潮擁擠的車廂中，捷運警察隊表示，將針對性騷擾案件易發生場站及時段定期分析檢討，機動調配警力，強化犯罪熱點巡守勤務，同時要求線上同仁對於站體陰暗或僻靜角落加強巡視，主動關心夜歸婦女乘車安全，並利用犯罪預防宣導活動，提高婦女自身安危意識及應變能力，持續精進捷運系統內各項犯罪防制作為，以安定民心，維護治安穩定。
至於最近一案，發生在本（10）月初，當時一名女子在搭乘捷運世貿站手扶梯時，後方男子見該時段只有兩人共同搭乘，特意上扶梯站至女子身後，再用右手碰女子，女子察覺後轉身怒瞪對方，雖男子馬上道歉，女子仍認身體遭侵犯遂堅決提告，訊後依性騷防治法函信義分局續辦。
捷警提醒，若民眾遇到性騷擾事件，可高聲呼喊吸引站務人員或其他旅客注意，或撥打110報案電話，同時也呼籲，意圖性騷擾、乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處的行為者，都會觸犯性騷法第25條，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110