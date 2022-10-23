不用急著加油！中油汽、柴油明起各降價0.1元

配合政府調降貨物稅、持續啟動雙重平穩機制，台灣中油公司宣布，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升26.6元。
台灣中油指出，本周受美國11月頁岩油預估產量達910萬桶／日及美國擬再釋出戰略儲油等因素影響，導致國際油價下跌。本周浮動油價調整原則的調價指標7D3B周均價下跌4.22美元，新台幣兌美元匯率貶值0.192元，國內油價依公式計算跌幅為3.14%，因此，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本周參考零售價格，原應每公升各調漲3.8元及5元。
不過，台灣中油表示，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收3.8元及5.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.1元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.9元及5.1元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元。
也由於本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.9元及5.1元均由台灣中油吸收，累計今（2022）年至9月底止，台灣中油共吸收約361.4億元。