MLB／費城人四轟打昏教士！距離世界大賽僅差一勝

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教士隊首局就靠著Manny Machado的陽春砲跟Brandon Drury、金河成的適時安打，在先發投手Mike Clevinger上場前就取得4分領先，但是1局下半，費城人重砲Rhys Hoskins隨即以兩分砲追分，加上主砲Bryce Harper的長打，單局追回3分，也導致Clevinger一個打者都沒解決就被打退場。
費城人在4局下用連續的安打先將比數追平，但5局上教士隊Juan Soto的兩分砲再度幫球隊要回領先，接下來教士隊卻從此沒有還手之力，5局下半費城人Hoskins單場第二轟，這支兩分砲把比分再度追平，Harper與Nick Castellanos的安打接著來，打完5局費城人反而以8比6超前。
兩分領先的費城，6、7局Kyle Schwarber以及J.T. Realmuto接連開轟，把比數拉開到4分領先，而教士隊在5局之後，僅打出3支零星安打，毫無反攻之力，最後就以4分之差輸掉關鍵一役。
兩隊的先發投手都投不滿一局就被K.O.，教士隊最後共用了6名投手，費城人用了7名投手，費城人靠著後援Noah Syndergaard、David Robertson跟Zach Eflin的成功守成，穩穩收下勝利。