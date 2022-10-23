韓流再起？陳時中：希望有暖流溫暖大家

民進黨台北市長候選人陳時中今（23）日出席客家義民嘉年華活動，受訪時被問及對手蔣萬安昨日與韓國瑜一同出席台北市議會議長陳錦祥競選總部成立大會，也是蔣萬安宣布參選後兩人首度同台，現場吸引上千名支持者到場，對於是否擔心韓流再起，陳時中妙回，「我是希望有暖流，溫暖大家的心」。
高雄市前市長韓國瑜為年底九合一大選復出輔選，昨日下午替台北市議會議長陳錦祥站台，更是首度與蔣萬安同框，包括國民黨主席朱立倫也到場助選，現場聚集上千名支持者到場聲援，甚至有韓粉激動落淚。陳時中受訪時被問及是否認為韓流再起，他說，「我是希望有暖流，溫暖大家的心」。
至於蔣萬安昨天再提BNT疫苗採購爭議，認為應解密合約來戳破陳時中謊言，陳時中回應，大家都有看過這份合約，在一定的程序下是可以解密的，既然蔣萬安想要解密，那就透過程序來走，不用一直放話，「知道怎麼做，那就去做啊」。
陳時中說，蔣萬安也看過某家疫苗的價格，雙方都知道價格為何，卻一直要求他講出來，質疑蔣若覺得應該講，那就自己講出來。重申蔣萬安看過合約、當過律師，知道怎麼去解密，也知道疫苗價格為何，也可以對外去講，最後反問若知道這個疫苗價格，覺得應不應該購買。自己本來不想再講這議題，蔣萬安一而再、再而三的問，那就弄清楚來。