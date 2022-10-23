夜店知名DJ「愛吹倫」涉販毒遭逮！家中搜出大麻、搖頭丸
47歲的夜店知名DJ「愛吹倫」劉培倫，因涉嫌販售毒品遭警方查緝，警方也從他的住處起出大麻、搖頭丸及K他命等，並依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後諭令交保。
據了解，「愛吹倫」劉培倫曾是雷鬼樂團「盪在空中」貝斯手，在地下樂界頗有名氣，被譽為台灣雷鬼教父，於2005年間開始在夜店擔任DJ。日前，台北市南港警分局偵查隊獲報，本月13日，前往劉培倫位於北市中山區住處搜索，查獲大麻花、大麻煙油、搖頭丸及K他命等毒品。
據警方調查，劉培倫利用交友軟體Telegram聯繫上游購入毒品，再利用社群臉體(Facebook)臉書，販售給下游，警方獲報後隨即成立專案小組，13日持搜索票前往查緝，當場於劉男住處搜出毒品。劉男落網後也坦承販毒，供稱僅賣給熟客及友人，目前檢警正積極查緝上游來源，及毒品流向等。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995