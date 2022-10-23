快訊／本土確診增35322例！死亡+65、境外+43

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指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為42例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月5日至10月20日，死亡日期介於10月2日至10月20日。
指揮中心說明，今日新增43例境外移入個案中，為18例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自中國(3例)，新加坡及印尼(各2例)，美國、加拿大及馬來西亞(各1例)移入，另33例感染國家調查中。入境日期介於今年9月22日至10月21日。
指揮中心統計，截至目前國內累計19,043,437例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,590,586例排除)，其中7,450,158例確診、分別為36,051例境外移入，7,414,053例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,323例COVID-19死亡病例，其中12,306例本土，個案居住縣市分布為新北市2,530例、臺北市1,388例、臺中市1,270例、高雄市1,153例、桃園市938例、臺南市912例、彰化縣687例、屏東縣493例、南投縣及雲林縣各380例、苗栗縣340例、嘉義縣310例、基隆市274例、宜蘭縣263例、花蓮縣213例、新竹縣203例、嘉義市198例、臺東縣173例、新竹市141例、澎湖縣34例，金門縣26例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。