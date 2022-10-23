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快訊／本土確診增35322例！死亡+65、境外+43

▲指揮中心表示，今（23）日本土新增35322例確診個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，今（23）日本土新增35322例確診個案。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-10-23 14:01:52

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增35,365例COVID-19確定病例，分別為35,322例本土個案及43例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之35,322例本土病例，為16,338例男性、18,969例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,441例)，臺中市(4,655例)，高雄市(4,089例)，桃園市(3,541例)，臺北市(3,503例)，臺南市(2,925例)，彰化縣(1,925例)，屏東縣(1,044例)，新竹縣(869例)，雲林縣(867例)，新竹市(839例)，苗栗縣(786例)，南投縣(704例)，嘉義縣(654例)，宜蘭縣(648例)，基隆市(504例)，嘉義市(442例)，花蓮縣(397例)，臺東縣(215例)，金門縣(169例)，澎湖縣(96例)，連江縣(9例)。

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為42例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月5日至10月20日，死亡日期介於10月2日至10月20日。

指揮中心說明，今日新增43例境外移入個案中，為18例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自中國(3例)，新加坡及印尼(各2例)，美國、加拿大及馬來西亞(各1例)移入，另33例感染國家調查中。入境日期介於今年9月22日至10月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,043,437例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,590,586例排除)，其中7,450,158例確診、分別為36,051例境外移入，7,414,053例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,323例COVID-19死亡病例，其中12,306例本土，個案居住縣市分布為新北市2,530例、臺北市1,388例、臺中市1,270例、高雄市1,153例、桃園市938例、臺南市912例、彰化縣687例、屏東縣493例、南投縣及雲林縣各380例、苗栗縣340例、嘉義縣310例、基隆市274例、宜蘭縣263例、花蓮縣213例、新竹縣203例、嘉義市198例、臺東縣173例、新竹市141例、澎湖縣34例，金門縣26例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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