UberEats「500好秋」漏洞別亂玩了！官方「出絕招」防堵
Uber Eats推出生鮮日用「500好秋」優惠，訂單消費滿1999元輸入「500好秋」，就可立即折扣500元，但近日卻被網友發現Bug，透過平台的扣款機制來鑽漏洞，經由購買大量庫存不多的商品，像是麵包、保險套等，將訂定金額累積到1999元，當該款數量不足便不會扣款，同時消費者依舊可以享有500元折扣，就有消費者成功只付150元買到650元商品。對此狀況《NOWnews今日新聞》去電詢問Uber Eats，官方強調，這次是民眾鑽扣款機制的漏洞，透過商家不足的貨量而無法扣款，卻同時享有500折扣，與之前惡意「洗單」遊走在法律邊緣的狀況不同，「雖然沒有違法，但很有可能會影響官方再次提供高折扣的意願，同時不排除會減少折扣碼發送或是提早結束活動。」後續也會「積極調貨、全力備貨，滿足消費者需求。」
根據了解，Uber Eats內部營運單位已經著手調查相關的狀況，同時不少商家都已經發現消費者濫用此一優惠，目前訂單的商品和貨量，尤其是不正常的大量產品都會積極和附近店家調貨，來減少貨量不足導致的扣款狀況，會全力出貨，滿足消費者訂單上的需求。
官方也再次呼籲，此次折扣是觀察到生鮮日用的客單價較高，希望透過高折扣來滿足消費者需求，希望民眾不要濫用。