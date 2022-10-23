金鐘主持都學霸！陳家逵展功力 自訪自演「有點寂寞」
金鐘獎戲劇頒獎典禮圓滿落幕，本屆主持人堪稱學霸組合，包括台灣大學畢業的曾寶儀，開場精彩影片和流暢串場，被讚為歷屆最優秀；星光大道主持人楊小黎是國立政治大學廣播電視學系、外交學系雙主修，陳家逵則是英國中央聖馬丁藝術學院鏡頭表演碩士，也以《四樓的天堂》入圍本屆男配角，走完紅毯在星光大道上自訪自問，被楊小黎笑虧說「有點寂寞的表演」。
童星出道的楊小黎，曾以《台北歌手》勇奪金鐘女配角，她英文口音相當流利，開場就以英文和贊助商對話，還能一口氣念完所有贊助商名稱，完全沒有卡詞，控制節奏能力極佳，對入圍作品瞭若指掌，提出的問題都能切中受訪者的表演經驗，展現對主持工作的慎重。
而「男配角專業戶」陳家逵，昨晚拋開婚姻私事爭議，展現表演老師的主持功力，和楊小黎一搭一唱逗樂受訪者，在《四樓的天堂》走紅毯時，則轉換為入圍者身分和劇組會合，楊小黎丟出難題：「可以自己訪自己嗎？我累了。」陳家逵立刻一人分飾兩角，一會兒扮演主持人提問，一會兒又站到另一邊，以入圍者的身分回答問題，到最後還為自己集氣加油，上演「自己擁抱自己」的搞笑動作，自嘲說快要人格分裂，被楊小黎打趣說：「大家一起看了這段有點寂寞的表演。」線上網友也留言「很尷尬」，卻為紅毯增添不少創意和新風貌。