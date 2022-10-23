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五方食藏大稻埕老宅有鹿角蕨秘境！2樓boven圖書館不限時

▲TAKE FIVE五方食藏大稻埕店規劃全日早午餐，邀「回春植栽 Vivify Plants」善用老宅天井庭院打造鹿角蕨秘境，攜手boven雜誌圖書館在二樓打造不限時書香咖啡廳，並進駐姊妹品牌「珠寶盒法式點心坊」麵包、甜點與 「Wild Baker」的酸種麵包美味飄香。（圖／記者蕭涵云攝）
▲TAKE FIVE五方食藏大稻埕店規劃全日早午餐，邀「回春植栽 Vivify Plants」善用老宅天井庭院打造鹿角蕨秘境，攜手boven雜誌圖書館在二樓打造不限時書香咖啡廳，並進駐姊妹品牌「珠寶盒法式點心坊」麵包、甜點與 「Wild Baker」的酸種麵包美味飄香。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-10-23 15:30:00

TAKE FIVE五方食藏繼人文學院風格的青田店、從容綠意的忠孝店，全新規劃全日早午餐的大稻埕店找來「回春植栽 Vivify Plants」，善用老宅天井庭院打造鹿角蕨秘境，攜手boven雜誌圖書館在二樓打造不限時書香咖啡廳，進駐姊妹品牌「珠寶盒法式點心坊」麵包、甜點與 「Wild Baker」的酸種麵包美味飄香，預料將是舊城區又一人氣據點。

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自去年8月底進駐大稻埕後，TAKE FIVE五方食藏從拌麵賣到臭豆腐，嘗試過非常多品牌聯名快閃活動，業者在擅長的社區型操作以外，思索著遊逛底蘊濃厚的舊城區，遊客喜歡的是什麼？關注友善土地與小農旬鮮食材的五方食藏，最終決定聚焦家庭客層也能共享的全日早午餐，搭配有機農場生菜、農場放牧蛋、慢慢弄起司、乾熟工廠肉品，手工蔗糖拿鐵、精選單品咖啡豆、麗采蝶精品茶館精選紅茶或現榨果汁、小農鮮奶等：並結合姊妹品牌「珠寶盒法式點心坊」麵包、甜點與 「Wild Baker」的酸種麵包，傳遞幸福美味。

五方食藏大稻埕店由「齊右設計」設計師任佳倫、鄭匡佑操刀，保有舊城區磚牆、磨石子地板、室內杉木天花板，新舊交融地搭配黑鐵玻璃門扉、日本檜木家具，並融入老件傢俱共譜記憶裡的美好時光。最吸引人的莫過於，由「回春植栽 Vivify Plants」在老宅天井庭院打造的鹿角蕨秘境，將隨季節搭配龜背芋、琴葉榕、黃金橡膠樹、觀音棕竹、玉芙蓉、小天使蔓綠絨、莫吉托水芋、迷彩芋、斑葉熊掌藤、斑葉獨角獸等數十種觀葉植栽，在綠意簇擁下享受日光浴；一側舊時狹長型廚房改裝的隱密包廂，也能透過窗景分享愜意。

二樓則攜手boven雜誌圖書館打造書香咖啡廳，長期展出300多本以生活、飲食為主的雜誌刊物，事實上，在這可盡情飽覽兩位創辦人林淑真（Susan）、畢斐宓的近千冊專業飲食藏書，更是愛書人的天堂。入坐由「森平房」打造的長桌、或沉溺在名建築家伊東豊雄設計的「漣漪長凳」紋理中啃著書，也能在矮窗旁將身心安放於單人座沙發，坐擁書香靜謐時光。只要於一樓消費滿低消250元，加入五方食藏會員留下個資及簽名使用規範即可於二樓閱讀，（為愛護書籍，二樓空間僅供享用飲料及甜點）。尤其二樓閱覽竟然不限時的超佛心經營，對書蟲來說絕對是一大福音。

▲五方食藏大稻埕店新裝登場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲五方食藏大稻埕店新裝登場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲五方食藏大稻埕店供應全日早午餐，左起：以 Wild Baker 酸種麵包製成的「火腿與絲綢乳酪酸麵包」320元、「青醬野菇福卡加及沙拉」350元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲五方食藏大稻埕店供應全日早午餐，左起：以 Wild Baker 酸種麵包製成的「火腿與絲綢乳酪酸麵包」320元、「青醬野菇福卡加及沙拉」350元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲五方食藏大稻埕店藏有天井鹿角蕨秘境最吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲五方食藏大稻埕店藏有天井鹿角蕨秘境最吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲二樓結合boven雜誌圖書館打造書香咖啡閱覽室。（圖／記者蕭涵云攝）
▲二樓結合boven雜誌圖書館打造書香咖啡閱覽室。（圖／記者蕭涵云攝）
▲悠然坐在老沙發裡啃書香。（圖／記者蕭涵云攝）
▲悠然坐在老沙發裡啃書香。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在特意露出的杉木屋樑下有著日本檜木檯面的大型桌面，開放式廚房頗有家的感覺。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在特意露出的杉木屋樑下有著日本檜木檯面的大型桌面，開放式廚房頗有家的感覺。未來將與餐飲媒體社群「名廚 MINGCHU」合作，推出新銳料理人展演主題餐會社交活動或舉辦講座等。（圖／記者蕭涵云攝）
▲面對花園的隱密包廂，適合享受靜謐時光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲面對花園的隱密包廂，適合享受靜謐時光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲門面冷藏櫃與入口處古餐櫃，陳列的「珠寶盒」與「Wild Baker」甜點及麵包都可外帶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲門面冷藏櫃與入口處古餐櫃，陳列的「珠寶盒」與「Wild Baker」甜點及麵包都可外帶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲天井的鹿角蕨是秘境也是店中店，看到喜歡的植栽還可以買回家，而且價格頗為實惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲天井的鹿角蕨是秘境也是店中店，看到喜歡的植栽還可以買回家，而且價格頗為實惠。（圖／記者蕭涵云攝）

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