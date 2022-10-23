確定連任！習近平發表演說　稱「中國開放大門只會更大」

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨後習近平表示，中共二十屆一中全會上，選舉產生了新一屆中央領導機構，並推選他繼續擔任中共中央總書記。同時他也在記者會上介紹其他6名常委，包括李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。習近平代表新一屆中共中央領導成員，衷心感謝全黨同志的信任。
習近平稱，「經過全黨全國各族人民共同努力，我們如期全面建成小康社會、實現了第一個百年奮鬥目標。現在，我們正意氣風發邁向全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。」
習近平表示，在面對新征程上的新挑戰新考驗，必須高度警省，永遠保持趕考的清醒和謹慎，馳而不息推進全面從嚴治黨，使百年大黨在自我革命中不斷煥發蓬勃生機，弘揚全人類共同價值，並將與各國人民一道，持續推動構建人類命運共同體。
習近平提到，中國經過改革開放40多年，創造經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟。「現在，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。中國開放的大門只會越來越大。我們將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移推動高質量發展，以自身發展為世界創造更多機遇。」
最後習近平向記者們喊話，稱這幾天他們向全世界傳遞中國聲音、傳播中國共產黨的主張，使世界的目光注視中國，並表示「歡迎大家多到中國各地走一走、看一看，客觀真實向世界講好中國故事，講好中國共產黨故事，講好我們正在經歷的新時代故事。」