死亡+65例！4個月大男嬰確診9天4症狀「嚴重敗血症」病逝
中央流行疫情指揮中心表示，今（23）日國內新增35322例本土個案、65例死亡個案，其中有1例為4個月大的男嬰，醫療應變組副組長羅一鈞說明，該個案沒有慢性疾病，未打過新冠疫苗，在10月10日發燒到急診，當下有做PCR陽性確診，住院5天後在10月15日返家繼續隔離，但在10月18日高燒到40度、10月19日到急診，發現有頸部淋巴腺腫、皮膚斑駁呈大理石花紋，也有呼吸困難、血壓偏低的症狀，診斷為敗血症收住加護病房，使用廣效型抗生素治療。
羅一鈞接著表示，男嬰再住院當中合併嚴重休克，經過醫療團隊積極治療也無法恢復，10月20日不幸因嚴重敗血症過世，其中有發現幼兒出現耳漏、積水，無法確定是不是導致敗血症的緣由，當下無法進行釐清，死亡原因診斷為嚴重敗血症合併敗血性休克，加上有新冠確診病史，因此歸在新冠相關死亡個案當中。
根據指揮中心統計，截至今日，兒童重症總共有253例，分別為腦炎33例、肺炎26例、心肌炎2例、敗血症4例、哮吼11例、交通死亡8例、 MIS-C有164例、共病4例，其中有37例死亡。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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