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死亡+65例！4個月大男嬰確診9天4症狀「嚴重敗血症」病逝

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明今（23）日本土個案狀況（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明今（23）日本土個案狀況（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-10-23 14:30:20

中央流行疫情指揮中心表示，今（23）日國內新增35322例本土個案、65例死亡個案，其中有1例為4個月大的男嬰，醫療應變組副組長羅一鈞說明，該個案沒有慢性疾病，未打過新冠疫苗，在10月10日發燒到急診，當下有做PCR陽性確診，住院5天後在10月15日返家繼續隔離，但在10月18日高燒到40度、10月19日到急診，發現有頸部淋巴腺腫、皮膚斑駁呈大理石花紋，也有呼吸困難、血壓偏低的症狀，診斷為敗血症收住加護病房，使用廣效型抗生素治療。

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羅一鈞接著表示，男嬰再住院當中合併嚴重休克，經過醫療團隊積極治療也無法恢復，10月20日不幸因嚴重敗血症過世，其中有發現幼兒出現耳漏、積水，無法確定是不是導致敗血症的緣由，當下無法進行釐清，死亡原因診斷為嚴重敗血症合併敗血性休克，加上有新冠確診病史，因此歸在新冠相關死亡個案當中。

根據指揮中心統計，截至今日，兒童重症總共有253例，分別為腦炎33例、肺炎26例、心肌炎2例、敗血症4例、哮吼11例、交通死亡8例、 MIS-C有164例、共病4例，其中有37例死亡。（編輯：林莞茜）

▲本土死亡個案說明（圖／指揮中心）
▲本土死亡個案說明（圖／指揮中心）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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