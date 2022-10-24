可可控瘋了！寒舍聯名TERRA土然　4款全新蛋糕曝光開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
搭上近年產區新鮮直送風潮，TERRA土然主打「Bean to Bar」，意指從產區直送到吧檯製作一條龍，品質值得信賴。這回台北寒舍艾美酒店館內「北緯二十五」現任點心房主廚鄭吉賢針對不同產地的可可豆鑽研其風味與適合搭配的食材，悉心打造出多款精緻甜點。其中包含4款全新蛋糕：「祕魯巧克力蛋糕」（220元起）、「栗子黑醋栗蛋糕」（220元起）、「可可金脆雪崩蛋糕」（480元起），還有外賣店「巧克光廊」限定「哥倫比亞古典巧克力蛋糕6吋」（880元起），4款蛋糕到12/20前都能購買。
另外除了一般能想像到的甜品，這次聯名也引進了土然最受歡迎的人氣飲品「氮氣冰巧克力」（280元起），選用臺灣巧克力製作，透過高壓充填氮氣產生微小氣泡，滑順醇厚還帶點絲絨感；還有「可艾女人」（280元起），將土然獨有的「可可氣泡飲」結合莓果風味歐洲水果茶，果香撲鼻、層次豐富。若在活動期間內用點「可可協奏曲」雙人組合餐（包含「可可金脆雪崩蛋糕」以及上述兩杯飲品）即可獲優惠特價880元起（原價1040元起）。
新竹豐邑喜來登「栗秋時分 午茶套餐」
秋天就是吃栗子的最佳季節！新竹喜來登自即日至12/25每週六、日，下午14:30至17:00於飯店1樓「大廳酒吧」推出期間限定「栗秋時分 午茶套餐」個人下午茶，提供6款鬆綿清甜的秋栗主題甜點及1杯附餐飲品，甜點包含加入新鮮香濃栗子餡及酒香栗子香堤的「栗子蒙布朗」、軟綿化口「栗子吉瓦那」栗子蛋糕、選用日本白柚果醬及白柚輕幕斯製成酸甜交織「香柚塔」、「莓果奇想布丁」為柔滑草莓布丁加上覆盆子奇想甘那許及下午茶必嚐經典「原味司康」，另附鮮奶油及莓果醬；下午茶飲品則提供除了多款花果茶、咖啡，更有健康飲品「原味康普茶冰飲」，及限定特調「咖啡冰沙」、「草莓冰沙」、「莓好時光」風味紅茶。在活動期間每位480元起，飯店特別提醒：「平日用餐需於3天前預訂。」務必注意才不會白跑一趟喔！