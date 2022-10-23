設計展最後一天　「無線電波」派對感受高雄設計新能量

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青年局指出，這次派對由總統級「DJ賴皮MR.SKIN 」擔綱音樂設計總監與派對DJ，力邀金曲新人團Dac、LEO37、LINION、Robot Swing等藝人，更邀請「KAZI KAZI卡滋卡滋美髮設計」擔任造型妝髮設計統籌，在派對中加入舞蹈及走秀設計，模特兒皆從舞者遴選而出，其中更有獅子王音樂劇舞者！
青年局也指出，這次在設計中島棧五倉庫展區中，打造在場域裡聽到環境音，耳機內卻是電子音樂的強烈虛實對比！更讓舞者於現場與民眾互動，進行參與式潮流髮秀及舞蹈表演，欲藉由無線電波無障礙傳送的概念，找到最屬於青年的頻率。
局長張以理表示，這次台灣設計展的青年展區「不朽青春」中，除了展覽，還舉辦了青年跨域的設計講座、工作坊，「無線電波」音樂派對，將不同領域的青年族群結合在一起，創造跨領域的共構與對話，讓設計不只侷限於平面，而是在五種感官體驗進行串流，透過沉浸式參與的音樂派對，化設計為攻略，讓民眾感受前所未有、五感兼具的派對饗宴，將高雄年輕世代的音樂與設計力提升至更上一層。
青年局表示，「無線電波」音樂派對融合了音樂、音效、室內軟裝、燈光、平面、影像、活動、時尚、潮流、舞蹈等跨域設計，如同這次青年局青春雙展區及青年局既有政策工具一樣，都是鼓勵青年朋友多元且不設限發展。