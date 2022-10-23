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設計展最後一天　「無線電波」派對感受高雄設計新能量

▲「無線電波」音樂派對，結合當今青年族群人耳一支耳機的現況，藉由無線電波無障礙傳送的概念，找到最屬於青年的頻率。(圖／高市青年局提供)
▲「無線電波」音樂派對，結合當今青年族群人耳一支耳機的現況，藉由無線電波無障礙傳送的概念，找到最屬於青年的頻率。(圖／高市青年局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-23 15:00:00

台灣設計展今(23)日為展期最後一天，青年局昨晚於設計中島的棧五庫結合當今青年族群人耳一支耳機的現況，舉辦「無線電波」沉浸式電子音樂派對，在虛實轉換之間，打造出專屬於熱帶高雄的K-TOWN印象！副市長史哲表示，透過這次的派對活動，向大眾展示青年設計師依循著既有的文化，找到專屬於青春的代名詞，讓民眾感受到屬於高雄的跨域設計新能量。

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▲青年局張以理局長表示，透過沉浸式參與的音樂派對，化設計為攻略，將高雄年輕世代的音樂與設計力提升至更上一層。(圖／高市青年局提供)
▲青年局張以理局長表示，透過沉浸式參與的音樂派對，化設計為攻略，將高雄年輕世代的音樂與設計力提升至更上一層。(圖／高市青年局提供)
無線電波」沉浸式電子音樂派對係以Silent Disco的方式呈現，結合House電子音樂搭配大量綠色植栽與燈光投影，呈現植物電波的聲光音響效果，在虛實轉換之間，打造出專屬於熱帶高雄的K-TOWN印象。

▲走秀舞者於現場與民眾互動，進行參與式潮流髮秀及舞蹈表演。(圖／高市青年局提供)
▲走秀舞者於現場與民眾互動，進行參與式潮流髮秀及舞蹈表演。(圖／高市青年局提供)
青年局指出，這次派對由總統級「DJ賴皮MR.SKIN 」擔綱音樂設計總監與派對DJ，力邀金曲新人團Dac、LEO37、LINION、Robot Swing等藝人，更邀請「KAZI KAZI卡滋卡滋美髮設計」擔任造型妝髮設計統籌，在派對中加入舞蹈及走秀設計，模特兒皆從舞者遴選而出，其中更有獅子王音樂劇舞者！

▲派對以House電子音樂搭配大量綠色植栽與燈光投影，呈現植物電波的聲光音響效果，在虛實轉換之間，打造出專屬於熱帶高雄的K-TOWN印象！(圖／高市青年局提供)
▲派對以House電子音樂搭配大量綠色植栽與燈光投影，呈現植物電波的聲光音響效果，在虛實轉換之間，打造出專屬於熱帶高雄的K-TOWN印象！(圖／高市青年局提供)
青年局也指出，這次在設計中島棧五倉庫展區中，打造在場域裡聽到環境音，耳機內卻是電子音樂的強烈虛實對比！更讓舞者於現場與民眾互動，進行參與式潮流髮秀及舞蹈表演，欲藉由無線電波無障礙傳送的概念，找到最屬於青年的頻率。

局長張以理表示，這次台灣設計展的青年展區「不朽青春」中，除了展覽，還舉辦了青年跨域的設計講座、工作坊，「無線電波」音樂派對，將不同領域的青年族群結合在一起，創造跨領域的共構與對話，讓設計不只侷限於平面，而是在五種感官體驗進行串流，透過沉浸式參與的音樂派對，化設計為攻略，讓民眾感受前所未有、五感兼具的派對饗宴，將高雄年輕世代的音樂與設計力提升至更上一層。

青年局表示，「無線電波」音樂派對融合了音樂、音效、室內軟裝、燈光、平面、影像、活動、時尚、潮流、舞蹈等跨域設計，如同這次青年局青春雙展區及青年局既有政策工具一樣，都是鼓勵青年朋友多元且不設限發展。

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