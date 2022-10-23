遭陳時中爆看過「某家疫苗價格」 蔣萬安反嗆胡說八道
國民黨台北市長參選人蔣萬安緊咬疫苗合約，並於昨揭露「BNT與衛福部互相保密協議」。民進黨台北市長參選人陳時中今（23）日受訪反批，既然蔣萬安看過合約也知道疫苗價格，就應該趕緊去做，並質問蔣是否敢公開？對此，蔣受訪再反批陳「胡說八道」，全立院沒人知道採購價格，所有解密鑰匙都在政府手上。
蔣萬安昨出席活動時揭露，BNT與衛福部互相保密協議的一則細項有提到，如法院、政府機關、監管單位有需求，就必須解密合約，可排除在保密條約之外，他直言「陳時中謊言正式被戳破了」。不過，陳時中今受訪回擊，大家都看過合約，蔣萬安也曾說一定程序下可解密，既然蔣看過又想解密，就不需一直對外放話，既然「知道怎麼做，那就去做啊」，他也提到，蔣也看過某一家的價格，一直說他擋疫苗，那蔣敢不敢把價格對外說？
蔣萬安下午受訪則嗆，陳時中「胡說八道」，全立院誰知道疫苗採購價格，3分之2都被陳時中塗黑資料，「只有你知道價格、阻擋疫苗、護航高端，陳時中到底在說什麼」。蔣萬安直言，所有解密的鑰匙都在政府手上，陳時中不是無知，就是從頭到尾不知道狀況，或是徹頭徹尾的魁儡、大說謊家，說謊還面不改色。
至於颱風尼莎日前侵襲北市釀災情，陳時中喊若他當北市長，堤外有人車，絕不會關水門。蔣萬安認為，問題是以颱風為基礎的SOP，已沒辦法應付極端氣候下的強降雨，這次市長不在、副市長請假或在家，無法及時啟動災害應變措施，造成市民財產損失。
蔣萬安強調，面對強降雨與水位上升，當然要即時關閉水門，才能降低市民財產損失，避免更大災害發生，「但絕不會是以車輛全部撤離，做為關閉水門的依據」。他也說，北市有最優秀的公務員，現在北市需要一個尊重專業，可發揮公務員量能的市長，如果只有口號無心市政，沒辦法解決問題。